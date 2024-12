Domenica 8 il concerto "Sacro Natale" con il tenore Mazzocchetti e il Maestro Laserra Ingrosso

Dopo il grande successo dello scorso 25 luglio in Piazza De Gasperi, tornano a Fondi il tenore Piero Mazzocchetti, il Maestro Leonardo Laserra Ingrosso e lo Strings Woman Quartet.

Stessa voce, ma location completamente diversa per trasportare il pubblico in una calda atmosfera con omaggi alla tradizione natalizia ma anche ai grandi classici della musica internazionale.

Il concerto, che non a caso è stato denominato “Sacro Natale”, si terrà domenica 8 dicembre alle 19:00 all’interno della Chiesa di Santa Maria.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La serata sarà uno degli eventi di punta del cartellone natalizio, incentrato soprattutto sulle tradizioni delle festività e sul canto tanto che è stato denominato “Un Natale d’InCanto a Fondi”.

A quasi un anno - commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – dal conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Leonardo Laserra Ingrosso che, come noto, è autore della musica dell’Inno di Fondi, e a pochi mesi dal concerto “That’s Amore”, siamo lieti di poter offrire alla città una serata che non mancherà di regalare grandi emozioni e che contribuirà a trasmettere alla collettività, tramite il linguaggio universale della musica, gli autentici e profondi valori del Natale.

Anche a Natale – aggiungono l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – abbiamo cercato di diversificare il programma con proposte per tutte le età, valorizzando le realtà locali ma anche con qualche big che accrescesse il valore del cartellone.

Come suggerisce il nome, il repertorio sarà composto da brani natalizi e della tradizione cristiana come Astro del ciel, Dolce sentire, White Christmas, Adeste Fideles e l’Ave Maria ma non mancheranno divertenti e coinvolgenti sorprese.

Si ringrazia Don Sandro Guerriero per l’ospitalità all’interno della Chiesa di Santa Maria.

Il Concerto Sacro Natale è promosso dal Comune di Fondi nell’ambito del cartellone “Un Natale d’InCanto a Fondi”.