Presentato a Palazzo Caetani il nuovo calendario del circuito Race Cup Mtb Centro Italia

Una grande festa, con la consegna dei premi conquistati nel corso di questa lunga stagione ha posto la parola fine all’edizione 2024 della Race Cup Mtb Centro Italia, il circuito interregionale che ha riscosso un grande successo richiamando alla partenza biker da ogni parte del Centro e del Sud Italia. E’ particolarmente piaciuta la formula delle 6 gare equamente divise fra Abruzzo, Campania e Lazio più 3 prove jolly, sempre divise fra le tre regioni interessate, un format che verrà ripetuto nel 2025. Erano presenti alla premiazione il Direttore del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi dott. Lucio De Filippis e il Vice Presidente Gianluca Colabianchi del FCI Comitato Abruzzo.

A Fondi, nel prestigioso scenario del Palazzo Caetani Colonna, sono state quindi annunciate le date della prossima stagione e si comincerà già il 30 marzo con la Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi (LT), che sarà divisa fra i due percorsi Mtb e la gara riservata alle gravel. Due settimane dopo, il 13 aprile appuntamento a Gragnano (NA) per la Ptp Parco dei Monti Lattari, poi ci sarà da attendere un mese per la terza tappa, stavolta in Abruzzo con la Sirente Bike Marathon di Aielli (AQ). Sempre in Abruzzo, il 22 giugno la GF Santa Eufemia a Majella (PE), per poi passare alle tappe autunnali, entrambe in ottobre. Il 5 si correrà a Torre del Greco (NA) con la Vesuvio Mountain Bike Race, il 19 chiusura con la Sulla Via di Ulisse a Sperlonga (LT).

Come detto, per tutti gli iscritti ci sarà la possibilità di recuperare eventuali rinunce partecipando a una delle tappe jolly: il La prima anticipa addirittura lo start del circuito, perché si correrà il 23 marzo, con la Marathon dei Lupi-Parco dei Monti Aurunci a Pico (FR). Il 6 luglio l’appuntamento campano con la GF dell’Alto Casertano a Variano Patenora (CE) valida anche quale Campionato Italiano Csi, il 21 settembre la prova abruzzese, la GF Parco Nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli (AQ).

Presto verrà ufficializzato il regolamento e dato il via alla campagna di abbonamenti, a prezzi estremamente competitivi, per vivere un altro lungo viaggio fra le bellezze del cuore del nostro Paese.

Per informazioni: https://www.mtbcentroitalia.it/ .