Conferita la cittadinanza onoraria al Maggiore Mauriello e al Dirigente Tocco

Mercoledì 4 dicembre, con voto unanime del Consiglio comunale, eccezionalmente riunitosi nell’incantevole sala grande di Palazzo Caetani, sono state conferite due cittadinanze onorarie al Primo dirigente della Polizia di Stato Alessandro Tocco e al Maggiore dell’Arma dei carabinieri Emilio Mauriello.

Queste le motivazioni:

al dottor Alessandro Tocco, primo dirigente della Polizia di Stato, “per gli straordinari risultati ottenuti nella lotta al crimine a Fondi e in tutto il territorio regionale, per aver contribuito alla rinascita morale e sociale della città e per essersi speso al servizio della collettività durante la pandemia dando prova di professionalità, altruismo e grandissima umanità”;

al Maggiore dell'Arma dei carabinieri Emilio Mauriello "per l’impegno dedicato, nel corso della sua lunga carriera, alla lotta contro il crimine, per aver contribuito alla rinascita morale e sociale della città e per essersi speso al servizio della collettività durante la pandemia distinguendosi grazie a non comuni doti di coraggio, capacità organizzative e umanità”.

Due riconoscimenti fortemente sentiti dalla collettività, accolti con un fragoroso applauso dal Consiglio e dal pubblico delle grandi occasioni e celebrati con l'inno di Fondi cantato dal coro delle voci bianche dell' I.C. Amante diretto dal Maestro Mastromanno e accompagnato al pianoforte dal Maestro Rodolfo Mangolini.

Ritengo che laddove regni la legalità e laddove sia forte la presenza di coloro che cooperano per preservarla – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - si possano creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo economico, il progresso e la crescita culturale. Il dirigente Tocco e il Maggiore Mauriello incarnano questi valori per la città di Fondi, professionalmente ma anche e soprattutto umanamente. E mi vengono subito in mente, a tal proposito, gli anni della pandemia quando le leggi cambiavano dall’oggi al domani, e bisognava essere rigidi per contenere i contagi ma, allo stesso tempo, umani e saper intercettare le reali esigenze della popolazione per mandare avanti la città. Ecco, entrambi, e ho avuto modo di constatarlo personalmente in lunghi anni di attività amministrativa, hanno sempre condotto la propria attività professionale facendosi guidare dal faro dell’umanità e sono fortemente orgoglioso come sindaco di aver conferito loro la cittadinanza onoraria.

Tutti i gruppi consiliari, prima di esprimere il proprio voto favorevole, hanno preso la parola spendendo parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Tocco e dal Maggiore Mauriello i quali, a loro volta, hanno proferito parole di grande apprezzamento per la Città di Fondi.

Tutti gli interventi sono interamente riascoltabili nelle riprese integrali della seduta.