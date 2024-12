I consiglieri di opposizione sulle promesse disattese con il Teatro ancora off limits

Ci era stato promesso che ieri, 5 Dicembre, avremmo finalmente visitato il Teatro Comunale. Una data che avevamo atteso a lungo, sperando di poter verificare lo stato di quella che rappresenta l’opera pubblica più costosa degli ultimi anni. Ma, ancora una volta, dobbiamo constatare un impegno non mantenuto dalla maggioranza che sostiene il Sindaco Maschietto.

Dal 2020 tutti i Consiglieri di Opposizione hanno ripetutamente chiesto di poter accedere al Teatro, senza mai riuscirci. Lo scorso 5 Novembre, durante la Commissione Consiliare Lavori Pubblici, sembrava che la promessa fosse finalmente a un passo dal diventare realtà: l’Assessore aveva dichiarato che era stato “redatto il Certificato di ultimazione lavori”, lasciando intendere che un sopralluogo sarebbe stato possibile a breve e ci si era lasciati con l’appuntamento per una visita in data odierna.

Eppure, non è arrivata alcuna comunicazione. Né una telefonata, né un’email, né un piccione viaggiatore. Nulla. Forse si sono dimenticati, o forse l’invito si è perso tra i lavori del Teatro. Abbiamo aspettato invano, e così, spinti dalla curiosità e dal senso di responsabilità verso la cittadinanza, ci siamo recati autonomamente sul posto. Attraverso i pannelli abbiamo intravisto una struttura apparentemente pronta, con luci d’emergenza funzionanti, ma anche una pavimentazione esterna già deteriorata.

Ancora una volta ci è stato negato l’accesso per verificare lo stato reale dell’opera ed i risultati degli investimenti. Questo atteggiamento non solo limita il nostro ruolo di Opposizione, fondamentale per garantire il controllo sull’operato dell’Amministrazione, ma priva anche la cittadinanza di una trasparenza dovuta. La popolazione ha il diritto di sapere come sono stati spesi i tanti fondi pubblici destinati a quest’opera e come si intenda gestire una struttura che dovrebbe diventare patrimonio di tutti.

I termini di consegna, già più volte posticipati – l’ultimo fissato per Ottobre 2023 – continuano a essere disattesi senza fornire risposte concrete.

I Consiglieri di Opposizione Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella, rappresentanti dei Gruppi Consiliari di Lega, Fondi Vera, Fratelli d’Italia e Camminare Insieme – PD, rinnovano pubblicamente la richiesta al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici, al Presidente della Commissione Consiliare e al Dirigente del Settore.

È necessario garantire ai Consiglieri e alla cittadinanza la possibilità di accedere al Teatro per un sopralluogo, in nome della trasparenza e del rispetto dei diritti democratici.

FIRMATO

Cardinale Franco

Ciccone Francesco

Lippa Tiziana

Marcucci Stefano Enea Guido

Parisella Luigi

Venditti Salvatore

Vocella Luigi