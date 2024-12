Domenica 15 dicembre l'evento "Island Vibes" con yoga, creativitÃ  e valorizzazione del territorio

Domenica 15 dicembre, il civico 20 di Piazza della Repubblica a Fondi sarà la cornice di una giornata dedicata allo yoga, alla creatività e alla riscoperta delle proprie radici. Damiana Maurizio, in arte damyoga_lightness, ha ideato "Island Vibes", un evento pensato per celebrare i giovani talenti, l'espressività, l'attaccamento al proprio territorio e la leggerezza con cui affrontare la vita.

Un programma ricco di attività

L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Centro Storico di Fondi che ha supportato l'evento. Durante la giornata, mattina e pomeriggio saranno animati da pratiche yoga e attività olistiche accessibili a tutti, pensate per creare un momento di connessione e benessere, guidate da Damiana Maurizio, Gianpaolo Forcina e Roberto Scaringella.

L'evento ospiterà anche una mostra fotografica curata da Leonardo Gallicola e un tattoo walk-in con Gipsy.gtattooer a partire dal primo pomeriggio. A concludere, un momento conviviale durante il quale i partecipanti potranno condividere pensieri e storie davanti a un brindisi e a una fetta del mitico panettone di Pino Visca.

Un invito a vivere con leggerezza

L'isola – spiega Damiana Maurizio - non è un luogo, ma uno stato d'animo. Le vibrazioni che si provano in questi luoghi in cui aleggia una perenne atmosfera di libertà, freschezza e spensieratezza sono ciò che più si avvicina allo stile di vita che promuovo. Perché vivere una giornata con leggerezza – prosegue – aiuta ad affrontare meglio il peso della quotidianità. Non serve volare a Ibiza o in Australia per sentirsi bene: questo state of mind si può ricreare anche in un evento. L'isola rappresenta tutto ciò che è selvaggio, come vivere scalzi, spettinati e senza trucco, ma prendendosi cura dell'anima semplicemente guardando un'alba o un tramonto. Spero che coloro che parteciperanno all'evento riusciranno a sentirsi come su un'isola.

Radici e viaggio interiore

"Island Vibes" è un invito a vivere con semplicità, a volersi bene e ad apprezzare le proprie radici. Da qui la decisione di organizzare un evento nel centro storico, dove l'ideatrice dell'evento è nata e cresciuta.

Damiana Maurizio ha infatti viaggiato in lungo e in largo – dalla California all'Australia, passando per le Canarie, il Portogallo e Bali – e ha percorso parte del Cammino di Santiago ma questi viaggi le hanno permesso di riscoprire il valore del suo territorio d'origine. La scelta del centro storico di Fondi per ospitare l'evento non è casuale: "Voglio valorizzare le mie radici - conclude Damiana Maurizio - anche perché sono ciò che mi resta di mia nonna che purtroppo non c'è più".

Una vetrina per i giovani

"Island Vibes" si aggiunge al già ricco programma della città di Fondi, riunendo in un unico evento i temi del viaggio interiore, delle vibrazioni positive e del potenziale del territorio. I protagonisti saranno i giovani, con la loro creatività e il loro talento.

"Island Vibes" vuole essere una vetrina per questa generazione di sognatori che ha in mano il proprio futuro e la possibilità di migliorarlo attraverso piccoli gesti rivoluzionari. La colonna sonora Love Generation racchiude lo spirito dell'intera giornata.

Per maggiori informazioni: Damiana Maurizio - damiana_mau@icloud.com