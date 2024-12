Sabato 21 dicembre "Natale in Jazz" con il Raffaele Cherubino Quartet

Il fascino senza tempo del jazz incontra la tradizione natalizia nella straordinaria serata di gala organizzata da ArTea APS. Sabato 21 dicembre, alle ore 20:30, lo storico Palazzo Caetani di Fondi si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere il Raffaele Cherubino Quartet con il concerto esclusivo "Natale in Jazz".

Sotto la guida del Maestro Raffaele Cherubino – arrangiatore, sassofonista e flautista di talento – il quartetto proporrà un repertorio unico di canti natalizi tradizionali rivisitati in chiave jazz, con arrangiamenti originali e improvvisazioni coinvolgenti. Ad arricchire la serata, la presenza speciale della cantante Viviana Ullo, che con la sua voce calda e intensa aggiungerà un tocco di magia a ogni esecuzione.

Un progetto innovativo per avvicinare il grande pubblico al jazz

L’idea di "Natale in Jazz" nasce dalla volontà del Maestro Cherubino di rendere il jazz accessibile e affascinante per un pubblico ampio. Le influenze classiche, pop e jazz che caratterizzano la carriera dell’artista si fondono in questo progetto, creando uno spettacolo raffinato e al contempo emozionante.

Il quartetto, formato da musicisti di grande esperienza e notorietà – Mauro Arduini al contrabbasso, Francesco Carlesi al pianoforte e Azeglio Izzizzari alla batteria – ha già al suo attivo due album jazz e numerose esibizioni di successo.

Un evento culturale patrocinato e promosso con prestigio

La serata, presentata da Lucica Tampu, è organizzata con il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dell’Associazione Pro Loco Fondi APS, a testimonianza dell’impegno per la valorizzazione del territorio e della cultura musicale. “È l’occasione per vivere un’esperienza musicale unica, che unisce la tradizione natalizia alla straordinaria libertà espressiva del jazz” commenta il presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli.

Info e prenotazioni

L’accesso al concerto è esclusivamente su prenotazione. I posti sono limitati, ed è possibile riservare il proprio contattando il numero 338.1134461 (Fabio) o scrivendo all’indirizzo email arteafondi@gmail.com.

Dettagli dell’evento

Quando: Sabato 21 dicembre 2024, ore 20:30

Dove: Palazzo Caetani, Fondi (LT)

Artisti: