Sabato 11 gennaio 2025 il contest canoro "Festival del Magazzino Kids"

Sabato 11 gennaio presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra si svolgerà la prima edizione del Festival del Magazzino Kids, contest canoro riservato ai piccoli cantanti di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Le festività natalizie prevedono una piacevole coda finale per i più piccoli amanti della musica: l’A.P.S. il Magazzino Fondi ha infatti lanciato la prima edizione del Festival del Magazzino Kids, un adattamento del format del Festival del Magazzino che ha riscosso un discreto successo lo scorso maggio, richiamando vari artisti non solo di Fondi ma di tutto il comprensorio.

Osservando che ci sono molte bambine e bambini al di sotto dei 12 anni che – per diletto o già seguiti da un insegnante – hanno la passione per il canto, si è deciso di creare un evento tutto per loro e offrire la possibilità di esibirsi come i loro colleghi più grandi.

L’evento si svolgerà in data unica, sabato 11 gennaio 2025 alle ore 20:30 presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi e a prendervi parte saranno venti piccoli cantanti, le cui selezioni sono in corso in questi giorni.

Fino al 22 dicembre, infatti, è ancora possibile iscriversi alle selezioni, gratuitamente e inviando all’indirizzo mail festivaldelmagazzino@gmail.com un video di una breve esibizione, inserendo nome, cognome e data di nascita del piccolo artista – oltre che una liberatoria che sarà fornita al momento dell’iscrizione. La partecipazione è riservata alle bambine e bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2018.

L’evento è patrocinato dal Comune di Fondi e rientra nel cartellone degli eventi “Un Natale d’inCanto a Fondi”.