Grande successo per la Coppa Italia di taekwondo in cittÃ 

Ben 350 atleti, 20 società partecipanti e un pool di 35 arbitri provenienti da tutta Italia: un evento dai grandi numeri quello dello scorso 1° dicembre quando al Palazzetto dello Sport di Fondi è andata in scena la Coppa Italia Libertas di taekwondo ITF.

Bambini, cadetti, juniores, seniores e veterani: tutte le categorie si sono sfidate in un clima di sana competizione, agonismo, professionalità ma anche tanto divertimento.

Tra coloro che si sono affrontati sul tatami, anche i migliori atleti rientrati di recente dal successo della New Challenger Cup di Sitges, in Spagna, dove sono arrivati a medaglia un gran numero di atleti fondani, al loro rientro ricevuti dal sindaco Beniamino Maschietto e dall'assessore allo Sport Fabrizio Macaro e simbolicamente premiati.

Oltre ad una targa conferita alla ASD Taekwondo Di Manno e alla ASD Taekwondo Lazio nelle persone dei Maestri Gabriele Di Manno e Fabio Caiazzo, il primo cittadino si è personalmente congratulato, consegnato un piccolo riconoscimento, ad Angelo Carroccia, bronzo nelle forme e oro nel combattimento, Fabio Liccardo, argento nelle forme, Erik Di Manno oro nel combattimento, Gioia Parisella, bronzo nelle forme e argento nel combattimento, Lorenzo Vottis, oro nel combattimento, Christian Marsella, argento nelle forme e nel combattimento, Gianni Di Manno, bronzo nel combattimento, Gaia Carnevale, oro nelle forme e argento nel combattimento, Alessia Carnevale, bronzo nel combattimento e Alessandra Carnevale oro nelle forme.

La diretta della premiazione simbolica in Comune: https://www.facebook.com/comunedifondilt/videos/450343544766093 .

Per quanto riguarda l’evento del 1° dicembre, invece, si è trattato di una competizione particolarmente prestigiosa per la città di Fondi che, per la prima volta nella storia, ha ospitato la Coppa Italia.

Alle premiazioni è infatti stata presente una nutrita delegazione di autorità cittadine, in particolare l’eurodeputato Salvatore De Meo, il consigliere regionale Cosimo Mitrano, il vice sindaco Vincenzo Carnevale e il presidente della commissione Sport Cristian Peppe che si sono complimentati con i Maestri Gabriele Di Manno e Goffredo Francioni per la perfetta organizzazione dell'evento.