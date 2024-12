Venerdì 20 dicembre la 13^ conferenza tematica per Fondi 2030

Il ciclo di incontri “Fondi 2030” si appresta a salutare il 2024 con la 13esima tappa del suo percorso, in programma Venerdì 20 Dicembre alle ore 19.30 presso la Sede del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera in Via Roma 64 e dedicata allo Sport: la Conferenza è infatti intitolata “Identità e Territorio: lo Sport nella Città di domani”.

Occasione per favorire un confronto tra addetti ai lavori, sportivi, Associazioni e Società Sportive del comprensorio, appassionati e professionisti del settore. Partendo da un presupposto: occorre rilanciare il concetto di Sport in Città come modello di “rinascimento aggregativo e sociale” dopo anni in cui si sono ridotte proprio le opportunità aggregative e sociali di tutti i Cittadini, in particolar modo per i più giovani.

Lo Sport va inteso come valore sociale e culturale e di promozione della salute. Un Ente locale deve farsi promotore di questa Cultura ponendosi l’obiettivo di sostenere una pratica delle attività sportive il più possibile diffusa nell’intero territorio, per tutte le discipline, per tutte le età. Vanno ringraziate ogni giorno le numerose realtà che promuovono valori positivi, di integrazione tra le persone, di inclusione, prevenzione e difesa per le fasce più deboli, di promozione della salute e del benessere - commenta Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Una Città che vanta grandi tradizioni sportive in varie discipline ha il dovere di dimostrarsi all’altezza della sua storia, se possibile migliorando sempre più i risultati estendendo il novero delle discipline in cui raggiungere livelli di eccellenza, ma anche allargando in modo consistente la platea dei praticanti a tutti i livelli. E tornando a brillare nei campi in cui in poco tempo ha perso titoli prestigiosi, a beneficio di interessi di pochi e speculazioni a volte esterne al territorio - anticipa Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Durante l’incontro di Venerdì 20 Dicembre il Gruppo di Lavoro specifico presenterà micro interventi in grado di restituire spazi agli sportivi producendo effetti ampi e significativi, allargati alla Comunità tutta: