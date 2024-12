Il nuovo libro del giovane autore fondano Francesco Mastrobattista

Il giovane autore fondano, Francesco Mastrobattista, ha pubblicato un nuovo libro dal titolo "Piovono Orrori".

Un testo giornalistico che tratta le controversie della stampa italiana e dei media in generale. Mastrobattista aveva già scritto il piccolo saggio d'inchiesta “Aspen Institute. Gli illuminati del terzo millennio” che aveva presentato a Fondi presso la sala del castello. L'autore è ora pronto per un nuove tour a gennaio e inizierà proprio dalla sua città.

Di seguito la panoramica del libro:

Un alluvione di manipolazione ci sta sommergendo tutti. Giornali, Radio, Tv, Siti webe Social network inondano con la loro spettacolarizzazione tutti gli spazi del quotidiano. La strumentalizzazione ela distrazione sembrano essere gli unici punti d'arrivo. Come sopravvivere ai fiumi d'intrattenimento? In questo libro si fornisce un'ottima chiave d'analisi per barcamenarsi tra le pseudo verità delle vetrine mediatiche moderne. Uno sguardo che apre e misura un mondo comunicativo gonfio di gossip sensazionalistico, reality compulsivi, gusto dell'orrido, true crime popolare, politica caricaturale e panni sporchi pubblici. Riparati, lettore, perché piove orrore ovunque e incessantemente!

Il libro è acquistabile su tutti gli store online e ordinabile in tutte le librerie.