Sperlonga: Heikki Kovalainen firma la 1^ edizione dell’Union Rally Even

È Heikki Kovalainen il vincitore del primo Union Rally Event, la manifestazione ideata da Max Rendina ed M33 che ha unito per la prima volta il Rally di Sperlonga e il Rally di Pico grazie alla collaborazione tra World Company Srl, Sperlonga Racing e il Comune di Pico.

L’ex pilota di Formula 1, navigato dal connazionale Patric Ohman, ha sfruttato al meglio la grande potenzialità della Citroen C3 WRC Plus gestita da Gino Motorsport con la quale ha vinto tutte le prove speciali in programma, ipotecando il successo sin da subito grazie al talento, alla preparazione e al vantaggio tecnico.

Una gara davvero molto divertente - ha commentato Kovalainen - prove ampie e veloci, ho spinto e mi sono divertito, la vettura è eccezionale. Ho visto tanta gente sulle prove, la passione è molto alta, è stato esaltante tornare in Italia per questo appuntamento.

Kovalainen ha conquistato anche i Memorial dedicati a Marco Rotunno, per aver siglato il miglior tempo sulla prova di “Sperlonga”, con un 4'46.500 segnato al terzo passaggio, e quello dedicato a Rocco Grossi, per il successo sulla PS1 “Pico” nella serata inaugurale di sabato. Per la prestazione su Sperlonga al copilota è andato il Memorial Enrico Conte. Spettacolare colpo d’occhio alla cerimonia d’arrivo in Piazza della Fontana a Sperlonga, dove un numeroso pubblico ha accolto i vincitori salutati anche da uno scenografico spettacolo di fuochi d’artificio.

Alle sue spalle confronto acceso tra Andrea Minchella con Daiana Darderi (Skoda Fabia RS Rally2/RO Racing) e Riccardo di Iuorio con Lucio Iscaro (Skoda Fabia R5/Gargano Racing Team). Il driver di Cassino ha conquistato al termine un ottimo secondo posto, maturato soprattutto nel corso del pomeriggio, con Di Iuorio che ha resistito caparbiamente e si è detto davvero soddisfatto della terza piazza. Il miglior tempo di Rally2 sulla Power Stage conclusiva, siglato in 4'59.3, ha premiato proprio Di Iuorio che ha portato a casa due pneumatici Pirelli, bonus previsto dal regolamento.

Buona gara anche per Vincenzo Massa e Davide Bragaglia che su Skoda Fabia RS erano molto vicini al podio ma sono stati penalizzati da un errore di valutazione nella slow zone della PS5. Hanno chiuso al quarto posto davanti alla Skoda Fabia Rally2 Evo di Mario Trotta e Federico Germani che proprio nel finale hanno sopravanzato di appena 9 decimi il cugino Antonio Trotta con Giacomo Verrico su Skoda Fabia RS Rally2, entrambi alfieri della scuderia RO Racing.

Al settimo posto Fabio Carnevale e Roberto Lombardi, su Skoda Fabia R5 (RO Racing), che per un errore sulla PS1 hanno dovuto rincorrere prendendosi la posizione finale proprio sull’ultima speciale. Ottava piazza per Fabio Mezzatesta e Marco Menchini (Meteco Corse), su un altro esemplare di Citroen C3 WRC Plus. Il pilota romano ha aumentato molto il feeling con la potente vettura francese, riuscendo nella parte finale di gara ad avvicinare Kovalainen nella classifica di classe. Al nono posto il turco Burak Cukurova, navigato da Burak Ackay, su Skoda Fabia RS Rally2 (M.R.C. Sport).

Molto bella la battaglia per il primato tra le due ruote motrici. Simone Taglienti e Mario Pizzuti hanno costruito un vantaggio di oltre 10 secondi nel corso della giornata su Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini (RO Racing). Un errore sulla PS6 “Pico/3” ha però azzerato completamente il margine, sceso ad appena 6 decimi. Nella decisiva Power Stage finale a Sperlonga, corsa di notte con i fari accesi, Taglienti è stato bravo a ristabilire la superiorità ed ha primeggiato sull’avversario con 2.1 secondi nella classifica finale. Questo risultato ha permesso a Taglienti di vincere un weekend per due persone a Sperlonga, di conquistare la classe Rally4 e il primato tra le vetture a trazione anteriore oltre che la decima posizione assoluta. Terza posizione tra le due ruote motrici per Michael Rendina e Massimo Moriconi su Renault Clio Rally4 (Motorsport Italia).

Una bella soddisfazione, un evento che ricorderemo - ha commentato Leo La Rocca, Presidente del Consorzio Sperlonga Turismo e ideatore del Rally di Sperlonga - grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato. Tornare, grazie all’intuizione di Max Rendina e della M33, ad organizzare una gara insieme al Rally di Pico è stato un passo storico per il motorsport di questo territorio. Congratulazioni ai vincitori ed un grande grazie a tutti i partecipanti.

In gara anche il Sindaco di Pico Pier Luigi Lepore, navigato da Alessandro Abatecola su una Peugeot 106 S16. “Un aspetto personale mi lega a questo sport, ma il rally è nel DNA di tutti i picani che quest’anno hanno celebrato la 45^ edizione del Rally di Pico. Avere la possibilità di poterlo fare nell’edizione in cui abbiamo celebrato l’unione territoriale e sportiva con Sperlonga è stato un motivo di grande orgoglio”.