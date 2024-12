Domenica 22 premiazione vincitori concorso e presentazione calendario fotografico Città di Fondi

Sarà presentato domenica 22 dicembre, alle 18:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani, il calendario 2025 del Comune di Fondi, realizzato con gli scatti partecipanti al concorso fotografico amatoriale “Fondi da scoprire e da vivere”.

L’evento sarà un viaggio alla riscoperta della città, di mese in mese, di stagione in stagione, tramite gli occhi e gli obiettivi dei numerosi amanti della fotografia che vi hanno partecipato.

Saranno premiati gli scatti vincitori e sarà presentato ufficialmente il calendario contenente le prime 12 fotografie classificate.

Nel 2025 sarà possibile acquistare il calendario e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro mentre tutti gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, una copia del calendario nonché la possibilità di vedere la propria fotografia pubblicata nell’ambito delle attività comunicative promosse dall’Ente.

Alla cerimonia di presentazione saranno presenti i membri della giuria, presieduta dalla dirigente del settore Erminia Ferrara, e composta dai professionisti Ciro Gallicola e Giuseppe Manzo.

Il commento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto

L’estro creativo di tanti appassionati di fotografia che si sono lasciati ispirare dal nostro mare e dalle nostre colline, promozione del territorio, storia, natura e bellezza: ogni scatto è un’emozione, ogni mese è un modo per riscoprire, con altri occhi, uno scorcio che, presi dalla frenesia della vita, magari non siamo riusciti ad apprezzare appieno.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, aderendo al concorso bandito dal Comune di Fondi, hanno immortalato attimi fuggenti e contribuito a promuovere la nostra splendida città in tutte le sue possibili sfaccettature.

Il commento dell’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale

Un dettaglio, un panorama, un monumento o uno scorcio: ogni scatto esprime l’amore per una terra che, nella sua imperfezione, sa affascinare e suscitare emozioni.

Questo calendario, frutto dell’obiettivo artistico di tanti concittadini, si propone di promuovere il territorio incentivando e stimolando gli appassionati di fotografia.

Il risultato? Un circolo virtuoso che incentiva chi scatta per hobby a scattare sempre di più e a farlo all’interno della nostra splendida città, allo scopo di mettere in luce e promuovere scorci poco noti o panorami famosi immortalati in condizioni insolite.