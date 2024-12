Il comune riceve 26mila euro dalla Regione per aggiornare il Piano di assestamento forestale

Il Comune di Fondi si è aggiudicato un piccolo ma prezioso finanziamento per l’aggiornamento del Piano di assestamento forestale.

Si tratta di uno strumento importantissimo in quanto regola i tagli delle aree boschive, il pascolo e, in generale, fornisce elementi per un’adeguata gestione del demanio montano.

Il Comune, che ha ottenuto dalla Regione Lazio l’intero importo richiesto, ossia 26mila euro, avrà un anno di tempo per redigere lo strumento.

È quanto previsto dal bando pubblicato dalla direzione regionale agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca nell’ambito del Programma di sviluppo rurale Lazio 2014-2020.