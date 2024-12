Domani 28 dicembre "Passeggiata sui luoghi del Giubileo"

Nell’ambito della rassegna "NATALE E GIUBILEO. TRADIZIONI, STORIA E SPETTACOLO", si terrà una passeggiata culturale e storica attraverso i luoghi simbolo del territorio, ripercorrendo le orme dei pellegrini medievali che percorsero l’antica Via Appia.

Un percorso tra storia e spiritualità

L’evento, previsto per sabato 28 dicembre 2024, offre l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica di scoperta storica e culturale. La passeggiata partirà alle ore 17:00 dal Castello Caetani di Fondi – Museo Civico (lato ingresso museo) e sarà guidata dagli storici e ricercatori Mario Tiberia e Stefania Di Benedetto, che accompagneranno i partecipanti lungo l’antico percorso della Via Appia.

Questo storico tracciato, che ha visto passare innumerevoli pellegrini diretti a Roma per il Giubileo del 1300, sarà narrato attraverso dettagli storici, aneddoti e racconti che faranno rivivere le atmosfere e i valori di un’epoca che ha segnato profondamente la cultura e la fede del nostro territorio.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di numerosi enti e associazioni locali: il Castello Caetani di Fondi - Museo Civico, l’Associazione “Circolo Culturale Cattolico San Tommaso D'Aquino” - Fondi, l’Associazione Il Drappo dell’Assunta, l’Associazione Araldica Contado d’Aquino - APS, l’Associazione Onorato II Caetani, le parrocchie San Pietro Apostolo e Santa Maria di Fondi, il Centro Culturale Il Cortile dell’Aquinate, la Camera di Commercio Frosinone Latina, la Banca Popolare di Fondi e La Fondi Nascosta.

Un finale dal sapore medievale

A conclusione della serata, sarà possibile partecipare a una cena con degustazione medievale presso il locale "La Fondi Nascosta", un’occasione per approfondire anche gli aspetti enogastronomici delle tradizioni del passato.

Dettagli e prenotazioni

Per la cena: contattare il numero 389 948 2984

Per informazioni sulla passeggiata: 329 776 4644 (disponibile anche tramite WhatsApp)

Un evento da non perdere

La passeggiata rappresenta un’occasione per vivere la magia del Natale in connessione con le radici storiche e spirituali del nostro territorio. La combinazione di paesaggi, storia e tradizioni culinarie medievali offre ai partecipanti un’esperienza completa e indimenticabile.

Organizzato nell’ambito di un’iniziativa più ampia dedicata alle festività natalizie, questo evento mira a celebrare il valore della cultura locale, riscoprendo il legame profondo tra passato e presente.

Per ulteriori dettagli o per il programma completo della rassegna "Natale e Giubileo", è possibile contattare gli organizzatori. Vi aspettiamo per vivere insieme questa speciale esperienza di tradizione e cultura.