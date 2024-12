Domenica 29 Concerto "l'Organo Sinfonico" nel Duomo di San Pietro

Domenica 29 dicembre, alle ore 19:00, il Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi sarà il palcoscenico di un evento musicale di straordinario valore spirituale e culturale. Il concerto d’organo intitolato "L’Organo Sinfonico", eseguito dal maestro Riccardo Tiberia, si inserisce nel programma della manifestazione "Natale e Giubileo: un viaggio di tre giorni nella storia tra tradizioni e spiritualità".

Il maestro Tiberia, rinomato interprete di musica sacra, proporrà un repertorio che spazia dai capolavori del romanticismo francese di Louis Vierne, Jean Langlais e Alexandre Guilmant a brani ispirati alla tradizione liturgica medievale e rinascimentale. Questa scelta musicale non solo esalta le capacità sinfoniche dell’organo, ma si propone di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro che rievoca l’esperienza dei pellegrini medievali in cammino verso Roma.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare l’organo del Duomo, strumento dall’acustica straordinaria e simbolo di elevazione spirituale, in un atmosfera che coniuga musica e meditazione. Attraverso le esecuzioni del maestro Tiberia, il pubblico sarà guidato in un’esperienza coinvolgente, dove il potere evocativo della musica sacra favorirà riflessioni profonde sul significato del Giubileo, momento di comunione e riconciliazione spirituale che va oltre il confine religioso.

La serata si configura non solo come un concerto, ma come un vero e proprio evento culturale, in cui tradizione, storia e spiritualità si intrecciano, arricchendo il patrimonio culturale di Fondi. L’ingresso è libero e gratuito.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di numerosi enti e associazioni locali: il Castello Caetani di Fondi - Museo Civico, l’Associazione “Circolo Culturale Cattolico San Tommaso D'Aquino” - Fondi, l’Associazione Il Drappo dell’Assunta, l’Associazione Araldica Contado d’Aquino - APS, l’Associazione Onorato II Caetani, le parrocchie San Pietro Apostolo e Santa Maria di Fondi, il Centro Culturale Il Cortile dell’Aquinate, la Camera di Commercio Frosinone Latina, la Banca Popolare di Fondi e La Fondi Nascosta.

Riccardo Tiberia: una carriera dedicata all'eccellenza musicale

Riccardo Tiberia è un maestro d’organo e clavicembalo di fama internazionale, con un curriculum che testimonia un’eccellenza riconosciuta sia in Italia che all’estero. Diplomato in Organo e Composizione Organistica, Clavicembalo, Pianoforte e Musica d’Insieme presso il Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone, ha perfezionato i suoi studi con un Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida del maestro Stefano Molardi.

La sua carriera concertistica lo ha portato a esibirsi nei più prestigiosi festival organistici, da quelli italiani come il Roma Festival Barocco e il Frescobaldi International Festival, fino a rassegne internazionali in Svizzera, Spagna, Russia e Inghilterra. In ciascuna occasione, il maestro Tiberia ha saputo affascinare il pubblico grazie alla sua maestria tecnica e alla profondità interpretativa.

Con una particolare predilezione per il repertorio romantico-sinfonico francese e una profonda conoscenza della musica sacra, Tiberia ha collaborato con musicisti di fama mondiale e partecipato a importanti progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale antico.

Informazioni sull’evento

Data: Domenica 29 dicembre 2024

Orario: 19:00

Luogo: Duomo di San Pietro Apostolo, Fondi

Ingresso: Libero e gratuito

Contatti: Per ulteriori informazioni, contattare il numero 329 776 4644 (anche WhatsApp).

Un invito a riscoprire la bellezza della musica sacra e della tradizione