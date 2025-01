Un anno di eventi per la promozione di cultura, turismo, ambiente e sociale per la Pro Loco nel 2024

La Pro Loco Fondi APS traccia un bilancio entusiasmante per il 2024, anno segnato da una straordinaria varietà di eventi a sostegno della promozione turistica, culturale, sociale e ambientale della città. Con oltre 70 iniziative, l’Associazione si conferma motore di sviluppo e coesione per il territorio.

Il 2024 si è aperto con incontri culturali, concerti e convegni, e poi l’evento dedicato a Giulia Gonzaga, simbolo storico della contea di Fondi, vari concerti in piazza e nei monumenti della città. Momenti di riflessione e ricordi, come “Raccontiamo Fondi” un invito a raccontare i personali ricordi della Fondi di un tempo attraverso storie, aneddoti e immagini con il fine di raccoglierle affinché non vadano perdute.

Tra i punti salienti cui la Pro Loco ha contribuito accanto ad Enti e associazioni: l’ottenimento della quarta Bandiera Blu per il litorale, frutto del costante impegno per la tutela ambientale, e l’inserimento dell’Appia Antica tra i siti UNESCO, valorizzata attraverso trekking e visite guidate. Il ricco programma estivo, con eventi di spettacoli teatrali e musicali di spessore, attraendo visitatori e coinvolgendo la comunità locale.

Il supporto della Pro Loco Fondi si è esteso anche al sociale, con campagne di sensibilizzazione e iniziative solidali. L’anno si è chiuso con una programmazione natalizia che ha unito tradizione, spettacolo e spiritualità, culminando in un evento dedicato al Giubileo.

Grazie alla dedizione dei volontari, guidati dai vertici della Pro Loco e alla collaborazione con enti locali e associazioni, la Pro Loco Fondi continua a rappresentare un pilastro fondamentale per il territorio, celebrando con orgoglio le sue tradizioni e guardando al futuro con entusiasmo.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle iniziative, visitare il sito ufficiale della Pro Loco Fondi o seguirne i canali social.

Pro Loco Fondi APS – Passione per il territorio, impegno per il futuro. È questo il motto che apre e accompagnerà la campagna tesseramento 2025 - 10€ per tutto l'anno per tutti. Queste le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente intestato a Pro Loco Fondi: IT77M0200873971000102768396. Indicando nella causale: 2025 il proprio nome e cognome, il codice fiscale e n. cellulare. Oppure ci si può tesserare chiamando il 3297764644 (anche WhatsApp).