Per il PD la cittÃ  ha un grave problema di sicurezza e criminalitÃ  organizzata

Il recente ritrovamento di un arsenale sotterrato in un terreno agricolo, con mitra, bombe e munizioni, è solo l’ultimo segnale allarmante di una situazione che si ripete da troppo tempo. A questo si aggiungono i frequenti episodi di furti in pieno giorno, persino nel centro della città, che colpiscono non solo abitazioni e veicoli privati, ma anche la serenità e la fiducia dei cittadini.

Questi fatti evidenziano ancora una volta come il nostro territorio sia diventato terreno fertile per la criminalità, piccola o grande, con bande organizzate che si contendono il controllo dello spaccio di droga e un generale senso di impunità che alimenta azioni criminose sempre più sfacciate.

Di fronte a tutto questo, non possiamo più accettare una politica cittadina che si muove solo a emergenza conclamata, senza una visione strategica o un piano di prevenzione strutturato. Contrastare la criminalità non può limitarsi a interventi tardivi e a risposte frammentarie. È indispensabile un lavoro serio, continuo e coordinato, capace di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

La sicurezza e la legalità non sono solo questioni di ordine pubblico: sono condizioni indispensabili per far prosperare una comunità. Una città sicura è una città che offre opportunità ai giovani, che attira investimenti e che garantisce una qualità della vita migliore per tutti i cittadini.

Per questo, il Partito Democratico di Fondi chiede con forza all’amministrazione comunale di affrontare il problema con il giusto senso di responsabilità. Torniamo a sollecitare l’istituzione di un Osservatorio Comunale per la Sicurezza e la Legalità, uno strumento essenziale per: monitorare costantemente il fenomeno della criminalità; promuovere la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini; avviare azioni mirate per costruire una Fondi più sicura e libera.

Non possiamo più permetterci di relegare la sicurezza a un tema secondario o affrontarla con superficialità. È il momento di scelte coraggiose, di un impegno reale per la legalità e di una visione che guardi al futuro della nostra città.

Fondi merita di essere un luogo dove tutti possano vivere senza paura, lavorare e crescere con serenità. È tempo di agire.