Grazie al bando “Sicurezza in Comune” il comune si aggiudica 80mila euro per videosorveglianza e arredi urbani

C’è anche Fondi tra le città che si sono aggiudicate le risorse stanziate nell’ambito del bando regionale “Sicurezza in Comune”.

L’Ente ha ottenuto l’intero importo richiesto, 80mila euro, che serviranno per rendere più sicuro il centro storico implementando in particolare la videosorveglianza. Il progetto prevede inoltre piccoli interventi di riqualificazione, con arredi urbani, verde pubblico e nuova pavimentazione, in Piazza Emilio Rosati e Largo Ciro Menotti.

Il costo complessivo dell’opera è di 172 mila euro di cui 80 mila a carico della Regione e 92mila a carico del Comune di Fondi.