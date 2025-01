Fondi Vera chiede di sollecitare intervento Regione e ASTRAL per la messa in sicurezza della Strada Regionale 637

La ex Strada Statale 637 di Frosinone e di Gaeta (SS 637), ora Strada Regionale 637 di Frosinone e di Gaeta (SR 637), gestita dall’ASTRAL, nel tratto ricompreso nel territorio del Comune di Fondi presenta da anni una serie di problematiche che ne rendono pericolosa la percorrenza ed indubbiamente hanno ripercussioni negative sulle numerose abitazioni di nostri concittadini che risiedono in zona, in particolare nella frazione Curtignano. Non più fortunata è la parte che collega Fondi con Lenola, teatro di tantissimi incidenti.

A tal proposito il 15 Novembre del 2018, il Consiglio Comunale di Lenola discusse ed approvò un Ordine del Giorno specifico, con Deliberazione n. 62/2018. L’intera assise si riunì e decise all’unanimità di inviare la Deliberazione Consiliare alla Regione Lazio ed all’ASTRAL, ente gestore della S.R. 637 di Frosinone e di Gaeta, con richiesta di “attivare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza della stessa, predisponendo progetti tesi a potenziare e migliorare strutture e infrastrutture atte a garantire una guida corretta e sicura; di trasmettere l’atto consiliare ai Sindaci dei Comuni limitrofi della Provincia di Frosinone e Latina, essendo questa una strada di collegamento con alta densità di transito soprattutto durante il periodo estivo, con preghiera di adottare misure necessarie atte a garantire la sicurezza stradale; di dare mandato al Sindaco e la Giunta di rappresentare all’ASTRAL la situazione della sicurezza della S.R. 637 circa il numero dei sinistri avvenuti, proponendo interventi per la messa in sicurezza ed infine di promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale”.

Impegni che mi auguro faccia ancora propri l’Amministrazione Comunale. Questa mattina, con una nota all’attenzione di Sindaco, Assessore al ramo, Dirigente del Settore e Comandante della Polizia Locale, ho pertanto sollecitato l’Ente affinché si faccia carico di chiedere un intervento da parte di Regione Lazio e ASTRAL - commenta il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Pochi giorni dopo il Consiglio Comunale di Lenola, l’allora Sindaco di Fondi Salvatore De Meo, infatti, si associò alla segnalazione trasmessa alla Regione Lazio in merito alle annose criticità del tratto Lenola-Fondi della Strada Regionale 637 di Frosinone e Gaeta. A tal riguardo il nostro Ente trasmise una specifica nota all’attenzione del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, nonché all’Area Regionale Reti Infrastrutturali e all’ASTRAL. La nota, tra l’altro, conteneva riflessioni che a distanza di anni restano purtroppo attuali.

“Questo territorio era ed è sfavorito da infrastrutture viarie inadeguate, che penalizzano la vita dei Cittadini, nonché degli operatori commerciali ed economici e dei turisti. A ciò si aggiunge il pessimo stato in cui versano le predette arterie, e in particolare il tratto Lenola-Fondi della S.R. 637, che sono causa di incidenti anche mortali. Anni di incuria hanno determinato una situazione tale che si rende indispensabile dover affrontare le problematiche della sicurezza stradale in maniera sistematica, con interventi di rifacimento del manto d’usura con materiali che salvaguardino la percorribilità in caso di pioggia, neve o ghiaccio, nonché con la sostituzione dei guard-rail danneggiati e il rifacimento della segnaletica orizzontale. I predetti interventi sono imprescindibili per tutelare le esigenze di sicurezza degli automobilisti che quotidianamente vi transitano”.

Considerazioni che condividiamo ampiamente anche nel 2025 - aggiunge Ciccone.

Bastano poche eloquenti immagini per illustrare lo stato di degrado della strada: la segnaletica orizzontale incompleta, le condizioni obsolete degli spartitraffico, gli innesti pericolosi, le buche, l’asfalto sparito, bande rumorose insufficienti e presenti solo per un brevissimo tratto, rigonfiamento dell’asfalto in diversi tratti a causa delle radici degli alberi al bordo della strada. L’elevata velocità la fa da padrona, complice l’assenza di dossi artificiali, dissuasori o rilevatori di velocità. L’assenza di spazi su cui muoversi a piedi in tranquillità e l’assenza di un’illuminazione costante lungo il tracciato fanno sì che la strada sia considerata pericolosissima, mettendo a rischio anche l’incolumità di chi abita lungo il tratto pianeggiante e maggiormente esposto.

Chiediamo pertanto che Polizia Locale e Forze dell’Ordine possano documentare circa i sinistri avvenuti negli ultimi anni. Chiediamo di agire immediatamente, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché sia effettuato un intervento risolutivo sull’arteria a salvaguardia della pubblica incolumità. Sette anni fa il Comune di Fondi si disse disponibile ad essere “attivamente partecipe di azioni collegiali con i Comuni di Campodimele, Castro dei Volsci, Ceccano, Frosinone, Lenola, Pastena, Pico e Vallecorsa per rivendicare la necessità e l’urgenza del suddetto intervento, a tutela di tutte le comunità interessate”. Auspichiamo che lo sia ancora e che questo percorso possa essere finalmente concretizzato.