E' Irene De Arcangelis la vincitrice del "Festival del Magazzino Kids 2025"

La prima edizione del Festival del Magazzino Kids, svoltasi sabato 11 gennaio a Fondi, è stata vinta da Irene De Arcangelis. Sala gremita per applaudire i diciassette piccoli artisti.

Con un’eccezionale cover di I’ll Never Love Again, Irene De Arcangelis, 12 anni di Fondi, è la vincitrice della prima edizione del Festival del Magazzino Kids, strappando applausi a scena aperta durante il contest canoro ideato dall’A.P.S. il Magazzino Fondi e riservato ai giovanissimi talenti dagli otto ai dieci anni.

Il verdetto è arrivato al termine di due ore di musica intense, dove a fare da padrone è stata l’ammirazione per la bravura di tutti gli artisti, nonostante la loro giovanissima età. Lo spettacolo è stato magistralmente condotto da Lorenzo Cammisola e Francesco Antonelli, che hanno accompagnato i cantanti sul palco, dove non sono mancati momenti divertenti ed emozionanti, come l’omaggio a Mia Martini in apertura di serata, con Francesca Leonardi che ha interpretato E non finisce mica il cielo.

Piazza d’onore per Giulia Maria Di Mugno, anche lei dodicenne e di Fondi e autrice di una grande performance con Fino a qui; sul gradino più basso del podio Paolo Mazza, appena 8 anni, di Marino, il quale si è aggiudicato il premio per la miglior esibizione, con The show must go on.

Il più votato dal pubblico in sala, infine, è stato Francesco Di Fazio, dieci anni di Fondi, con L’essenziale.

Al di là dei premi, corre l’obbligo di sottolineare come tutto il cast del Festival – che comprendeva non solo bambini di Fondi, ma anche di Terracina, Sonnino, Priverno e Marino – fosse veramente di livello elevato: Adele Agovino, Ilenia Caprio, Ginevra Catena, Noemi Ciccateri, Greta De Gregoris, Gioele Di Martino, Giulia Maria Di Mugno, Giulia Francesca La Serra, Gioia Masi, Elisa Nardone, Greta Paparelli, Maira Pegorer, Nicole Tari, Giulia Tommasino.

Altra ospite della serata Eliana Vocella, che ha portato sul palco Due di Elodie.

Grande soddisfazione per l’Associazione organizzatrice il Magazzino Fondi, diretta da Paolo Campobasso: