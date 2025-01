E' tutto fondano il podio dei campionati mondiali di Kickboxing a Carrara

Due mesi di allenamenti serrati, settimane di duro lavoro nonostante il caldo torrido e la stagione estiva e tanto affiatamento: impegno e determinazione hanno premiato il Team Tagliavento che ha fatto incetta di medaglie ai mondiali di Carrara.

L’ASD Fighting Club Fondi si è infatti aggiudicato un oro (Ludovica Salvatori), un argento (Nicolò Popolla) e un bronzo (Ambra Helen Russo) all’Unified World Championships.

L’amministrazione comunale, rappresentata lo scorso venerdì dal vice sindaco Vincenzo Carnevale e dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, ha voluto incontrare i ragazzi allenati e preparati dal Maestro cintura nera 5° Dan Luigi Tagliavento e dall’istruttore cintura nera 2° Dan Gianluca Panici per conferire loro un riconoscimento simbolico e ringraziarli, a nome della collettività, per aver esportato il buon nome della Città di Fondi in Italia e nel mondo.

Le targhe consegnate: