La Pro Loco parteciperÃ  attivamente alla Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali del 17 gennaio

L'Associazione Pro Loco Fondi Aps parteciperà attivamente alla Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, prevista per il 17 gennaio 2025, un'iniziativa promossa dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (Unpli) fin dal 2013, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il ricco patrimonio delle lingue locali e dei dialetti italiani.

Un Patrimonio Culturale da Preservare

Ogni anno, questa giornata rappresenta un'opportunità unica per le Pro Loco di tutta Italia di organizzare eventi e attività mirate alla salvaguardia dei dialetti: dalla raccolta di libri in dialetto, alla registrazione di testimonianze video e audio, fino a convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche di poesie e molto altro. Le Pro Loco svolgono un ruolo cruciale nel mantenere vivo questo patrimonio immateriale che, senza un'adeguata attenzione, rischia di andare perduto.

L'Evento Online della Pro Loco Fondi

In occasione di questa importante ricorrenza, l'Associazione Pro Loco Fondi APS invita tutti i cittadini, sia residenti che all'estero, a partecipare attivamente. Vi chiediamo di registrare un messaggio vocale o un videomessaggio in dialetto fondano – che sia una poesia, un proverbio, una citazione, una filastrocca o una canzone – e di inviarlo tramite WhatsApp al numero 329 776 4644 o via e-mail a info@prolocofondi.it.

Condivisione sui Social Media

Tutte le testimonianze raccolte saranno condivise dal 17 al 19 gennaio 2025 sui nostri canali social: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok e altri. Ogni contenuto sarà accompagnato dagli hashtag ufficiali #GiornataDelDialetto e #DilloInDialetto per garantire una diffusione capillare e una maggiore partecipazione.

Unisciti a Noi per Preservare il Nostro Patrimonio Linguistico

SALVIAMO IL NOSTRO DIALETTO! AIUTACI ANCHE TU! Partecipando a questa iniziativa, contribuirai a mantenere vive le tradizioni linguistiche della nostra comunità, promuovendo l'amore e il rispetto per le nostre radici culturali, ora riconosciute anche a livello internazionale dall'UNESCO e da una legge della Regione Lazio.