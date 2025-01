Il Comune si aggiudica i fondi per un “Ufficio Mobile” grazie al bando regionale "Polizia Locale 4.0"

Ancora un piccolo ma prezioso finanziamento per il Comune di Fondi che si è aggiudicato 19mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Polizia Locale 4.0”.

Il progetto finanziato prevede l’allestimento di un ufficio mobile realizzato su un veicolo elettrico che offrirà molteplici vantaggi tanto alla cittadinanza come al Comando di via Occorsio.

Grazie alle risorse che l’Ente si è aggiudicato mediante la partecipazione ad un avviso da parte degli agenti addetti alle pratiche amministrative, sarà infatti possibile realizzare quello che diventerà a tutti gli effetti “uno sportello itinerante” pensato per ridurre le distanze tra le istituzioni e la cittadinanza, agevolare turisti e residenti delle periferie in difficoltà nel recarsi presso il Comando di via Occorsio e fungere da punto di coordinamento in caso di emergenze e calamità naturali.

Si tratta di un servizio fortemente sentito dalla collettività soprattutto durante la stagione estiva quando, a più riprese nel corso degli anni, è stata avanzata la richiesta di una sede distaccata della Polizia Locale.

Lo sportello itinerante offrirà invece la possibilità di far sentire la presenza degli agenti, non solo nella zona costiera, ma anche in altre periferie ben distanti dal centro come, per esempio, San Magno, le Querce, San Raffaele e non solo.

Il mezzo sarà diviso in una zona ufficio ed in una zona tecnica posteriore e sarà dotato di postazione scrivania con cassettiera e sistema di armadiature, impianto dati con router, stampante e prese, sedute per il pubblico, impianti di climatizzazione e riscaldamento, sistemi di emergenza acustica e sonora e vano carico per cartelli e materiale utile in caso di incidenti stradali.

Il mezzo, sostanzialmente, sarà a tutti gli effetti un ufficio e, allo stesso tempo, una pattuglia operativa così da massimizzare le funzionalità e ridurre tempi, procedure e distanze.

Presso l’ufficio sarà infatti possibile anche ricevere modulistica in bianco per l'attivazione di pratiche, ricevere informazioni, effettuare segnalazioni immediatamente diramabili agli uffici competenti tramite il protocollo informatizzato dell’Ente e molto altro.