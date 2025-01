Fare Verde dona altri volumi alla Biblioteca Comunale arricchendo il progetto "EcoLibri"

Grazie al contributo di soci e simpatizzanti il Gruppo Locale di Fondi di Fare Verde ha effettuato oggi la donazione di altri tre volumi per arricchire lo scaffale dedicato al Progetto "EcoLibri" ideato nel Novembre 2017.

In sette anni abbiamo regalato alla Città 57 libri su tematiche ambientali ed ecologiste raccolti e messi a disposizione degli utenti della Biblioteca Comunale di Fondi - Dan Danino Di Sarra - commenta Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi.

“Il Quaderno delle 52 sfide” di Isabella Salmoirago, per “Raffaello Ragazzi”, “I Bambini salveranno il Mondo” di Alice Patria, Martina Ferlisi e Erica Bassani, per “Editrice Ardea” ed infine "Ehi laggiù, basta così" di Davide Calí e Giulia Pastorino, per "Edizioni Clichy" sono i libri acquistati presso Il Seme Libreria ed Il Pavone Libreria, partners storici di "EcoLibri" sin dal primo momento.

Fare Verde con questo Progetto ha di fatto istituito uno spazio specifico, allo scopo di offrire una selezione di testi, poco inclini alla grande diffusione e distribuzione, incentrati su tematiche ambientali ad ampio raggio, passando dalla critica al modello di sviluppo, all’analisi delle teorie della Decrescita, dalla riscoperta dei valori comunitari e del rapporto organico con la Natura, alla tutela vera e propria dell’Ambiente, con approfondimenti su temi di più stretta attualità quali energia, rifiuti, inquinamento, salute.

La Presidente del Gruppo Locale Milena Trani esprime gioia e soddisfazione per la crescita del Progetto e soprattutto per come è seguito ed apprezzato da studenti, genitori, bambini e docenti:

Il Progetto registra da anni numeri importanti, come ci testimonia il personale della Biblioteca, ed è nostra intenzione renderlo sempre più fornito. Ringraziamo tutti coloro che credono in EcoLibri e la Comunità che fin dal 2017 ha accolto con entusiasmo questa iniziativa.

Per informazioni: fareverdefondi@gmail.com.