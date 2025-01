MartedÃ¬ 21 presentazione Protocollo dâ€™intesa tra Ente Parco e LIPU per il recupero ecologico e funzionale dellâ€™area del Laghetto degli Alfieri

Pubblichiamo l'invito integrale inviato dall'Ente Parco Ausoni e Lago di Fondi alle associazioni per la presentazione del Protocollo d'Intesa con la Lega Italiana Protezione Uccelli.

L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi è lieto di invitare la Sua Associazione a partecipare alla presentazione del Protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dall’Ente Parco e dalla Lega Italiana Protezione Uccelli per il recupero ecologico e funzionale dell’area del Laghetto degli Alfieri che avrà luogo martedì 21 gennaio p.v. alle ore XY presso il Laghetto degli Alfieri (o, in caso di pioggia, presso la sede di Villa Cantarano, Sala riunioni, 4° piano).

Con l’accordo raggiunto la Lipu si impegna a collaborare con l’Ente Parco nella progettazione delle azioni necessarie al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità di un’area di rilevante interesse naturalistico che ha sin qui offerto condizioni di habitat ideali a una ampia varietà di avifauna nidificante, stanziale e di passo, e che tuttavia oggi è a forte rischio di degrado. Forme di cooperazione sono previste anche per la definizione di interventi di recupero degli edifici e delle strutture già esistenti in loco e di realizzazione di nuove strutture, al fine di incentivare e agevolare la fruizione sostenibile del sito.

La Lipu gestisce oggi in Italia, in collaborazione con Amministrazioni pubbliche ed Enti privati, una rete di 31 aree protette tra Oasi di protezione e Riserve Naturali. Il suo contributo di competenze e di esperienze risulterà dunque certamente prezioso per la riqualificazione di un sito particolarmente importante per l’equilibrio ecosistemico del nostro territorio.

Il coinvolgimento istituzionale della Lipu nella tutela del nostro patrimonio naturalistico rappresenta altresì un significativo passo in avanti nella costruzione, che l’Ente Parco costantemente si sforza di promuovere, di una rete sempre più ampia di collaborazione con le associazioni ambientaliste, la cui fervida operosità ha reso possibile in tutti questi anni la realizzazione di numerose e importanti iniziative comuni.

La partecipazione della Sua associazione alla presentazione del Protocollo d’intesa sarà molto gradita.