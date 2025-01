Le tradizionali celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

Si sono svolte questa mattina presso la Chiesa di Santa Maria le celebrazioni dedicate a San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale.

Dopo l’omelia di don Sandro Guerriero, che ha usato parole in grado di toccare in profondità gli animi delle numerose divise presenti, il comandante Giuseppe Acquaro ha pronunciato il suo tradizionale discorso di inizio anno.

La vita dell’agente - ha ricordato - è forza, resilienza, pazienza, fermezza e umanità ma, allo stesso tempo, anche costanza, determinazione, coraggio e rettitudine. Indossare una divisa non è semplice è una vocazione: è una scelta di vita che coinvolge, e talvolta stravolge, intere famiglie. Famiglia. Tale considero il comando di via Occorsio sin dal mio insediamento e a tutti coloro che ne fanno parte voglio dire semplicemente grazie.

Il sindaco Beniamino Maschietto ha ringraziato tutti i presenti per il prezioso lavoro ordinario e straordinario svolto al servizio della collettività, come “polizia di prossimità” e quindi principale punto di riferimento per il cittadino.

Lo stesso ha infine ricordato l’importanza della gentilezza, strumento potentissimo per dare l’esempio e scoraggiare episodi di inciviltà e maleducazione in ogni momento di vita cittadina.

La cerimonia è stata inoltre l’occasione per consegnare al sindaco una copia del Calendario 2025 che quest’anno, con una significativa foto di Vincenzo Bucci in copertina, è un omaggio alla prevenzione stradale. Si tratta infatti di uno scatto del teatro all’aperto di Piazza De Gasperi, illuminato con migliaia di candele in occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della strada che ricorre il 17 novembre. La Polizia Locale, in tale occasione, ha realizzato un opuscolo informativo particolarmente completo distribuito in tutti gli istituti scolastici della città.