Lunedì 27 la XIV conferenza per Fondi 2030: Sfide ed opportunità, per programmare sviluppo economico e imprenditoriale

Si terrà Lunedì 27 Gennaio alle ore 19.30 presso la Sede del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, in Via Roma al civico 64, la quattordicesima tappa del ciclo di incontri “Fondi 2030”. Un Progetto lanciato a Settembre del 2023 con la volontà di favorire Partecipazione, dialogo e confronto tra i Cittadini, attraverso l’organizzazione di Conferenze tematiche a cadenza mensile che partendo dai 17 obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile focalizzano l’attenzione a livello locale su quelle che sono le principali caratteristiche e problematiche del territorio e le sue possibili valorizzazioni e soluzioni.

“Sfide ed opportunità, per programmare sviluppo economico e imprenditoriale” è il titolo dell’incontro, che sarà introdotto da Giuseppe Capotosto, Responsabile del Gruppo di Lavoro Commercio di Fondi Vera, e vedrà la presenza di associazioni di categoria, addetti ai lavori, commercianti, ambulanti e imprenditori.

Insieme a loro vogliamo riflettere sul domani della Città, confrontandoci sul presente, perché eravamo e siamo convinti che instaurare un dialogo continuo con le associazioni ed i singoli operatori commerciali possa essere determinante per meglio indirizzare l’azione amministrativa. E di occasioni in questi anni l’Amministrazione Comunale non ne ha create molte, anzi - commenta Giuseppe Capotosto.

Come d’altronde auspicavamo potesse fare l’Osservatorio Economico Cittadino di cui abbiamo proposto l’istituzione anche attraverso un Emendamento al Bilancio di Previsione, bocciato dalla maggioranza e sostenuto solo dalle forze di Opposizione. Fondi Vera lavorerà sempre alla creazione di pianificazioni e linee di azioni strategiche che favoriscano le migliori condizioni possibili per uno sviluppo economico e produttivo del territorio - dichiara Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Ma vogliamo andare oltre e ribadiamo l’importanza di ragionare su dati economici e statistici sull’evoluzione o l’involuzione del nostro settore economico/commerciale, affinché si valutino azioni e si raccolgano suggerimenti da proporre all’Ente. Ravvisiamo la necessità che si rappresenti con certezza e trasparenza la situazione economica e commerciale della nostra Città e questi incontri hanno l’obiettivo di fornire indicazioni e strumenti facilmente applicabili - conclude Capotosto.

L’incontro di Lunedì 27 Gennaio ci permetterà di ripercorrere le azioni portate avanti da Fondi Vera dal 2020 ad oggi, ed allo stesso tempo di verificare a che punto è l’attuazione delle linee programmatiche di governo dell’attuale maggioranza che, in questo come in tanti altri settori, aveva preso determinati impegni con la Comunità salvo poi ripensarci.