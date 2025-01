Arrivate le prime adesioni per la 4^ edizione di “Metti un frutto sotto il banco”

Sono già arrivate le prime adesioni per la quarta edizione del concorso “Metti un frutto sotto il banco”, promosso dal MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi e dal Comune di Fondi. Per l’anno scolastico 2024/2025, l’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di una sana e corretta alimentazione, rafforzando il legame tra salute e sostenibilità e incoraggiando il consumo di frutta e verdura. Le scuole interessate avranno tempo fino al 28 febbraio 2025 per aderire al progetto.

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, che hanno visto la partecipazione entusiasta di oltre 3.000 studenti, il progetto prosegue con nuove attività formative e creative, volte a educare i più piccoli sull’importanza di una dieta equilibrata. Il concorso rappresenta un’occasione unica per coinvolgere bambini, famiglie e scuole in un percorso educativo che unisce teoria, pratica e creatività.

Il programma prevede:

Incontri formativi : tutti gli alunni delle scuole primarie del Comune di Fondi potranno partecipare a incontri didattici con nutrizionisti ed esperti. Durante queste sessioni interattive, verrà spiegata l’importanza del consumo di frutta e verdura per la salute e la sostenibilità.

Il concorso : rivolto agli studenti delle scuole primarie, permetterà loro di esprimere la propria creatività attraverso disegni, elaborati scritti e prodotti multimediali sul tema della sana alimentazione. Gli elaborati potranno essere presentati singolarmente, in gruppo o con la classe.

Premiazione finale: i tre migliori elaborati, selezionati da una commissione di esperti, saranno premiati con premi in denaro destinati all'acquisto di materiali didattici, forniture di prodotti ortofrutticoli e una targa di riconoscimento per la scuola di riferimento. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

La quarta edizione di “Metti un frutto sotto il banco” – commentano il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive, Stefania Stravato – rappresenta un passo ulteriore verso la creazione di una comunità sempre più consapevole dell’importanza di una corretta alimentazione Questo progetto educativo è diventato un appuntamento fisso e atteso, in grado di coinvolgere non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie, contribuendo a diffondere buone pratiche alimentari che si riflettono nella quotidianità di tanti cittadini. Siamo veramente soddisfatti di essere riusciti a portare avanti il progetto per l'intero quinquennio amministrativo.

Il nostro obiettivo è quello di educare le nuove generazioni a essere ambasciatori di uno stile di vita sano e sostenibile – dichiara il direttore del MOF, Roberto Sepe. – Quest’anno siamo particolarmente entusiasti di rivolgerci ai bambini delle scuole primarie, per costruire fin dall’infanzia una consapevolezza alimentare che li accompagnerà per tutta la vita. Il successo delle edizioni precedenti ci spinge a continuare su questa strada, rafforzando il nostro impegno verso la salute e il benessere della comunità.

Le scuole interessate potranno scaricare il regolamento completo e la scheda di partecipazione dal sito ufficiale del Comune di Fondi o contattare direttamente l’organizzazione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 28 febbraio 2025 al Comune di Fondi (Piazza Municipio, 04022 Fondi) o oppure, nel caso di file digitali, via email a: cosap@comunedifondi.it e amministrazione@26lettere.it con oggetto “Metti un frutto sotto il banco”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il referente del progetto Riccardo Antonilli al numero 347/7112749 o inviare un’email a amministrazione@26lettere.it.