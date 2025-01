Domenica 26 Fare Verde sarà a Capratica con "Il Mare d'Inverno" per prendersi cura di Spiaggia e Duna

Per il settimo anno consecutivo saremo a Capratica, lato sinistro, in direzione Sperlonga, su uno dei tratti di arenile più importanti della Regione e considerato Sito di Interesse Comunicato e Zona di Protezione Speciale curata e custodita dal Parco Riviera Di Ulisse - commenta Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Fare Verde. - Un modo per denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica che affligge i nostri litorali, ma senza fermarci alla segnalazione del problema e mettendoci del nostro per combatterlo, come nello spirito di Fare Verde d'altronde.

Domenica 26 Gennaio i Volontari di Fare Verde saranno impegnati ad effettuare un’operazione di pulizia che coinvolge le spiagge del territorio nazionale per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Obiettivo dell’iniziativa è di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli il più possibile. E quella di Fondi, come dal 2017 ad oggi, si preannuncia come una delle tappe più partecipate a livello nazionale, grazie alla sensibilità della cittadinanza e delle numerose Associazioni del comprensorio sempre pronte a rimboccarsi le maniche.

"Il Mare d'Inverno" è una manifestazione organizzata da Fare Verde, con la partecipazione della Regione Lazio e con il Patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comune di Fondi, Consiglio Nazionale Giovani, Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Parco Riviera Di Ulisse e Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Un'iniziativa che quest'anno è sostenuta anche da tante altre realtà del territorio: Associazione Pro-Capratica, Casa della Cultura, Fotografichementi, Rotaract Club Terre Di Circe Zona Lazio, ACLI Provinciali di Latina, Asd Cicloamatori Fondi, Gruppo Scout Fondi 2 "Karol Wojtyla", Associazione Nadyr Donne contro la violenza, Sentieri di Pan, LinfaViva, Visit Lazio. Media Partner è anche quest'anno Radio Show Italia 103e5.

La Presidente del Gruppo Locale Milena Trani invita tutti ad esserci:

Quello dell'ultima Domenica di Gennaio è un appuntamento fisso da anni, ed ogni volta ha registrato una grande partecipazione di Cittadini, Associazioni e Volontari. Anche Domenica mattina contiamo di essere in tanti, perché la Spiaggia e la Duna di Capratica sono un valore aggiunto per il nostro litorale e meritano la massima attenzione, tutela e cura. Dodici mesi all'anno e non solo in prossimità della stagione estiva.

La partecipazione è come sempre libera e gratuita.

Per informazioni: fareverdefondi@gmail.com - 347 31 61 521.