STEM DAY: evento promosso dall'I.C. Milani alla presenza del colonnello dell'Aeronautica Francesco Laurenzi

Giornata di esperimenti e meteorologia con il colonnello dell’Aeronautica Francesco Laurenzi questa mattina presso l'istituto comprensivo Milani che oggi ha celebrato lo STEM DAY, giornata della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.

Assieme al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e a decine di studenti interessati ed entusiasti dell’iniziativa, l’uomo delle previsioni meteorologiche di “Uno mattina in famiglia” ha coinvolto i ragazzi in divertenti esperimenti sulla meccanica dei fluidi e sul principio di Pascal.

Ad aprire la giornata è stato, come da tradizione, l’Inno di Fondi: un momento tanto sentito quanto solenne, risultato molto apprezzato dall’ospite d’eccezione.

Il colonnello Francesco Laurenzi, nel promettere che all’indomani avrebbe salutato gli studenti di Fondi in diretta Rai, ha coinvolto uno ad uno i ragazzi, complimentandosi con la preside Nicolina Bova per la calorosa accoglienza e per l’organizzazione.

La giornata si è conclusa con un’esperienza d’eccezione, la possibilità di esplorare l’universo tramite il primo planetario itinerante in Italia dotato di tecnologia 4K nell’ambito di un’iniziativa denominata “La testa tra le stelle”.