Per Tiero (FdI) l'istituzione del terzo presidio Centro servirÃ  a valorizzare gli ospedali di Fondi e Terracina

Conosciamo bene le problematiche dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Fondi. Una struttura che deve essere potenziata e non abbandonata a sé stessa. Pensiamo al bisogno urgente di rafforzare il Pronto Soccorso e tutti i servizi annessi e di supporto. Agli amici del Pd che lanciano allarmi dopo essere rimasti silenti durante i 10 anni di gestione sanitaria del centrosinistra, vogliamo far presente che l’istituzione del terzo presidio Centro e la creazione di un polo sanitario Fondi-Terracina serve proprio tra l’altro a rafforzare le peculiarità dei due attuali ospedali. Solo in questo modo potrà essere possibile il potenziamento di reparti fondamentali come il Pronto Soccorso. In termini di personale e di apparecchiature. Stiamo portando avanti un lavoro sinergico con l'Asl di Latina e voglio ringraziare il direttore generale Sabrina Cenciarelli per quanto sta facendo. L'azienda sanitaria pubblica spesso avvisi per manifestazione d'interesse, proprio per il reperimento di personale medico. Ricordo che è stato approvato un piano assunzionale senza precedenti in Regione con oltre 13.000 nuovi ingressi di personale, di cui oltre 1000 per l'Asl di Latina. Il problema purtroppo resta quello di trovare medici disponibili a venire a Fondi. Finora diversi bandi sono andati deserti, ma nei prossimi giorni verranno pubblicati avvisi per manifestazione d'interesse per medici nei Pronto Soccorso di Terracina e Fondi. A tal proposito chiediamo anche agli amici del Pd di Fondi di attivarsi per sensibilizzare i medici, convincendoli a lavorare presso l'ospedale 'San Giovanni di Dio'. Abbiamo impegnato la giunta regionale del Lazio a modificare il piano di programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, inserendo il terzo Presidio Ospedaliero Centro, proprio per accrescere 'l'appeal' degli ospedali di Fondi e Terracina e per valorizzarli maggiormente. I medici devono sapere che c'è la volontà della Regione Lazio di investire in queste strutture ospedaliere.

Ci tengo a sottolineare che rispetto al passato c'è già un innegabile cambio di passo. Verrà rilanciata la Chirurgia d'elezione presso l'ospedale di Fondi, soprattutto per quanto concerne la bassa e media intensità. Così come saranno potenziati altri servizi indispensabili come la Medicina e la Rianimazione. E' in atto una sinergia senza precedenti tra Regione Lazio e Asl di Latina per migliorare l'offerta sanitaria sul territorio. Al contrario, chi ha governato la nostra regione negli anni precedenti avrebbe dovuto essere più presente in realtà, come il San Giovanni di Dio di Fondi, lasciato alla dedizione e alla professionalità di medici e infermieri ma privi di servizi. Ora bisogna affrontare in maniera sinergica le problematiche e cercare di dare risposte concrete ai cittadini. Ognuno faccia la propria parte.