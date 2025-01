Azione in merito all'inizio dei lavori di rifacimento del ponte di via Colle Troiano

Siamo felici noi di Fondi in Azione che finalmente siano iniziati i lavori di recupero del Ponte di Colle Troiano. Grazie al consigliere Alessio D’Amato che ha messo a disposizione il suo staff abbiamo sempre monitorato la situazione a ringraziamo il dirigente della Astral Dott. D’Angelis che immediatamente, appena ha avuto notizia della disponibilità dell’area cantiere, ha attivato la procedura per iniziare i lavori, oltre a tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per la realizzazione dell’opera.

Dopo 10 anni di segnalazioni e denunce con ogni mezzo possibile da parte dei residenti finalmente sembra si sia arrivati alla fine di questa storia, nonostante gli intoppi e le retromarce dovute a scelte di finanziamenti poco chiari, ma come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.

Finalmente la contrada di San Magno avrà un dignitoso attraversamento del “Ponte Fossato”, speriamo che questo atto sia il primo di una serie di interventi importanti per il territorio. Ricordiamo l’insufficiente gestione dell’incrocio di via San Magno con via Colle Troiano, ancora nello stato di sperimentazione ma assolutamente inadeguato, e soprattutto incapace di prevenire il rischio per cui era stato creato, ovvero la riduzione della velocità per chi si avvicina all’incrocio, oppure il fatto che le località Vardito, Torricelle, zone interne di via Rene e via San Magno nonché zone interne di via ponte Gagliardo ancora manchino gli elementi di urbanizzazione primaria. Da parte nostra noi di Fondi in Azione saremo in prima linea per aiutare questa importante frazione, la più popolosa di Fondi che grazie al suo Monastero dovrebbe essere un volano per il turismo nostrano.