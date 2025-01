Eccellenze italiane: Giovanni Pannozzo riceve a Roma il prestigioso premio Bramante

Nella prestigiosa sede della Società Geografica Italiana a Villa Celimontana a Roma, si è svolta il 29 gennaio 2025, la cerimonia di consegna del prestigioso “Premio Bramante”, un riconoscimento destinato a giovani e personalità distintesi nel proprio campo.

Alla presentazione sono intervenuti autorevoli personalità della cultura, delle Istituzioni, del giornalismo e dello spettacolo italiano, cui sono stati tributati i riconoscimenti in questa edizione.

Per il settore dello spettacolo, a ricevere il premio Bramante insieme a Vittorio Sgarbi, Kaspar Capparoni, Benedicta Boccoli, Laura Lattauda, è stato il fondano Giovanni Pannozzo, attore e produttore.

Il riconoscimento gli è stato attribuito per diverse motivazioni tra cui per la promettente carriera nel campo teatrale e dello spettacolo e per essere considerato tra i più giovani attori e produttori più intraprendenti dello spettacolo italiano.

L'annuncio della premiazione di Giovanni Pannozzo è avvenuto lo scorso novembre, presso la Sala Refettorio della Camera dei Deputati, con la presenza di alcune delle istituzioni governative e personaggi illustri.

Un iter conclusosi ieri, mercoledì 29 gennaio 2025, con la consegna ufficiale del riconoscimento.