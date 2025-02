Premiazione simbolica ad Alessandro Morelli, vice campione interregionale di scherma u14

Ancora una premiazione simbolica questa mattina in Comune. Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno incontrato il giovane Alessandro Morelli, il Maestro Gabriele Tullio e una rappresentanza della Asd Club scherma Fondi, realtà piuttosto recente ma già in forte crescita.

L’atleta, che si è avvicinato al mondo della spada quasi per caso trovando subito la sua dimensione, si è infatti distinto a Foligno conquistando il secondo gradino del podio nell’ambito dell’interregionale federale GpG u14 di spada Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

Il primo cittadino lo ha voluto premiare “per aver dato lustro alla Città di Fondi” e all’intera regione e per aver contribuito a far conoscere una disciplina ancora non diffusissima ma in grado di apportare molti benefici al corpo e alla mente.

Alessandro Morelli ha infatti sottolineato come la scherma faccia bene al corpo, ma anche alla mente in quanto contribuisce a migliorare i livelli di concentrazione e a scaricare lo stress, magari durante periodi di studio molto intenso.

La società che lo ha accolto, inoltre, è come una grande famiglia in cui si può trascorrere del tempo di qualità con tanti coetanei ma anche molti adulti animati da una passione comune.

Il sindaco Maschietto e l’assessore allo Sport Macaro, nel conferire i due riconoscimenti, si sono infine complimentati con la società, della quale fanno parte, con ruoli attivi e significativi, anche molti genitori.