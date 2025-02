Ripartono gli eventi dedicati alla lettura in biblioteca

en otto gli appuntamenti, in programma fino alla fine del mese di maggio e dedicati a diverse fasce di età, promossi dai volontari di “Nati per Leggere” con il patrocinio del Comune di Fondi.

Gli eventi, oltre che avvicinare i nostri piccoli concittadini al meraviglioso mondo dei libri, offrono anche la possibilità di far conoscere e vivere una colorata e fornitissima sezione della biblioteca interamente dedicata ai bambini.

Un autentico fiore all’occhiello per il centro multimediale “Dan Danino Di Sarra” che nel 2024 ha registrato numeri molto positivi sia in termini di prestiti che di nuove iscrizioni.

«Abbiamo salutato il 2024 con dati incoraggianti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – l'anno si è infatti concluso con 3356 prestiti, ben 130 in più rispetto al 2023, 139 nuove iscrizioni e moltissimi nuovi volumi a disposizione della collettività. Nel 2025 dedicheremo ulteriore attenzione agli eventi allo scopo di promuovere sempre più la biblioteca non solo come luogo di studio ma anche e soprattutto come polo culturale in cui imparare ad amare la lettura sin dai primi anni di vita, invogliare i ragazzi a leggere di più e offrire, a chi invece legge sempre e tanto, nuovi stimoli e un continuo ricambio di titoli tramite i nuovi acquisti ma anche mediante lo scambio interbibliotecario».

Nati per leggere: il calendario 2025

Febbraio 2025

Martedì 4 febbraio – fascia 0-3

Giovedì 20 febbraio – fascia 3-6

Marzo 2025

Mercoledì 5 marzo – fascia 0-3

Martedì 18 marzo – fascia 3-6

Aprile 2025

Mercoledì 2 aprile – fascia 0-3

Martedì 15 aprile – fascia 3-6

Maggio 2025

Giovedì 8 maggio – fascia 0-3

Martedì 20 maggio – fascia 3-6

Per quanto riguarda gli eventi dedicati alle scuole, invece, il prossimo appuntamento in programma si terrà venerdì 7 febbraio a Palazzo Caetani alle ore 10:30.

Gli studenti delle scuole medie, grazie ad un incontro promosso dal Sistema Bibliotecario del Sud Pontino in occasione del Giorno della Memoria, avranno l’opportunità di incontrare la giovane autrice Elisa Pescarollo.