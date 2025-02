Sonia Federici eletta coordinatrice al primo Congresso Comunale di Fratelli d'Italia

Voto unanime per acclamazione per Sonia Federici, eletta coordinatrice al primo Congresso Locale di Fratelli d'Italia che si è svolto nella giornata di domenica 9 febbraio nella sala conferenze dell'Hotel del Conte.

Non posso che esprimere totale commozione - ha dichiarato la coordinatrice locale - per la fiducia che i nostri iscritti hanno voluto riporre in me, dimostrando apprezzamento per la linea che abbiamo adottato dalle ultime comunali a oggi, una importante fiducia, grazie alla quale mi hanno investito dell'onore e dell'onere di guidare il partito da donna, seguendo l'esempio della nostra Premier.

Una riconferma all'unanimità - ha evidenziato ancora la coordinatrice - che, oltre a essere una gioia personale per questi anni di rappresentanza e militanza al di fuori del Consiglio comunale, rappresenta un segnale chiaro: la sezione fondana di Fratelli d'Italia è unita e compatta e intende rimanere coerente con quella che è la nostra narrazione per una Fondi diversa.

Assieme a Sonia Federici, sono stati eletti 6 membri del Direttivo:

Elisabetta Giuliano

Olferino Maschietto

Claudio Marcucci

Fulvio Noccaro

Gerardo Forino

Simona Capodiferro

A questi si aggiungeranno altri 4 membri di nomina fiduciaria, scelti direttamente dalla coordinatrice cittadina.

Esprimo la mia più profonda gratitudine - dice la Federici - al consigliere provinciale e comunale avvocato Luigi Vocella, al capogruppo di Fratelli d'Italia di Fondi avvocato Stefano Enea Guido Marcucci, a Tonino Iacovello, a Bruno Di Manno e a Marco Carnevale per l'impegno profuso negli anni, nel lavoro svolto e per quello che ancora ci attende.

All'evento hanno partecipato autorevoli rappresentanti istituzionali, il coordinatore provinciale sen. Nicola Calandrini, presidente della commissione bilancio in Senato, il vice coordinatore regionale del partito e consigliere regionale Enrico Tiero, il consigliere regionale Vittorio Sambucci, rispettivamente a capo delle commissioni regionali per lo Sviluppo Economico e per l'Agricoltura.

Non sono mancati i saluti dell' assessore Elena Palazzo e dell' onorevole Nicola Procaccini assenti entrambi per pregressi impegni istituzionali.

Ringraziamo le forze politiche che hanno accolto il nostro invito istituzionale che rappresenta la più alta forma di democrazia, rappresentata dal congresso comunale. Un grazie particolare va al consigliere comunale di 'Fondi Vera' Francesco Ciccone, ai consiglieri Franco Cardinale, Luigi Parisella e Tiziana Lippa della Lega, al coordinatore locale di Azione, Paolo de Bonis, che hanno portato i saluti dei rispettivi coordinamenti locali.