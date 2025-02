Carmine Vertice per il terzo anno consecutivo a “L’Arena del Gusto” del Festival di Sanremo

Carmine Vertice ci è cascato di nuovo, per dirla alla Achille Lauro, e ieri mattina è partito alla volta di Sanremo per il terzo anno consecutivo. Il pizzaiolo fondano, infatti, sarà protagonista anche quest'anno nell'ambito dell'Arena del Gusto del Festival di Sanremo della canzone italiana, giunto alla sua 75esima Edizione, in programma dall'11 al 15 Febbraio, la cui conduzione e direzione artistica sono state affidate a Carlo Conti.

Carmine Vertice, maestro dell'arte bianca, quarantaduenne, è il titolare, assieme a Fabio Conte, del Ristorante Pizzeria Staglio&Olio - Biancaneve di Fondi all'interno della famosa struttura che risponde al nome di Hotel del Conte lungo la Via Appia. E ne “L’Arena del Gusto”, ovvero il regno della tradizione culinaria italiana, in particolare della Pizza, Carmine porterà un po' del nostro territorio, alcune sue eccellenze, come già fatto e con ottimi risultati nel 2023 e nel 2024.

A “Casa Sanremo”, l’area ospitalità del Festival della Canzone Italiana, le sue creazioni hanno conquistato tutti. Dalla "km0" del 2023 alle "Perla" e "Essentia" dello scorso anno. E per l'Edizione 2025 il nostro Carmine ha pensato a qualcosa di assolutamente unico che, siamo sicuri, sbalordirà per ingegno e sapori. Un mix perfetto di sapienza, qualità e professionalità produrrà, infatti, un piatto originalissimo e dedicato al Giubileo ed al nostro comprensorio.

Nella splendida cornice della "Città dei Fiori", Carmine Vertice delizierà il palato di conduttori, musicisti, giornalisti e ospiti della Rassegna. E lo farà con un piatto frutto della collaborazione di diverse aziende: ⁠Manzi Giovanni (per la stracciata di bufala), Strafrutta Srl (per il tarocco arancia di Fondi), Fratelli Izzi (per lo storico Amaro Erbes), Petrillo Franco Polleria Norcineria dal 1986 (per il Prosciutto “Il fiocco”), l'Azienda Leone Maria Nives (per l'olio extra vergine di oliva biologico Appio).

Un gruppo di produttori di primissimo livello fiero ed orgoglioso di accompagnare Carmine in questa nuova esperienza sanremese. Dopo averlo visto a Palermo nei giorni scorsi, ospite della Gambero Rosso Academy, per la Presentazione ufficiale della Squadra dell’area hospitality del Festival.