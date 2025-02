Prosegue la digitalizzazione del settore Demoanagrafico: cambi di residenza in ANPR, domicilio telematico e altro

In un’ottica di miglioramento delle pratiche di digitalizzazione e in conformità con quanto previsto dal ministero dell’Interno, si ricorda che, già dal gennaio del 2024, tutte le richieste di cambio di residenza e di variazione d’indirizzo all’interno del territorio comunale devono essere effettuate esclusivamente mediante il portale nazionale A.N.P.R.

GUIDA OPERATIVA AL CAMBIO DI RESIDENZA ONLINE

Il Comune di Fondi – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore al Settore Demoanagrafico Santina Trani - è stato uno dei primi Enti, non solo a completare la digitalizzazione del settore ma anche ad uniformare le pratiche comunali ai sistemi ministeriali nazionali. Un’altra novità importante che abbiamo fortemente voluto assieme alla dirigente Erminia Ferrara e al responsabile del settore Luca Toscano riguarda il portale INAD: basta essere in possesso di una pec – proseguono – per eleggere il proprio domicilio telematico e ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione. Questi servizi, attivi già da tempo, vanno a completare la digitalizzazione del settore anagrafico che, ad oggi, possiamo dire essere arrivata al 95%. Ora l’obiettivo è riuscire a comunicare ai cittadini queste importanti novità e fornire loro assistenza affinché la digitalizzazione non venga più percepita come un ostacolo ma come un reale alleato contro la burocrazia, le lungaggini e lo smarrimento di documenti e notifiche importanti.