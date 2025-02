Monte San Biagio: domenica 16 il primo congresso del Circolo Pd locale

L’entusiasmo di chi crede nel cambiamento, la determinazione di chi vuole costruire il futuro.

Nasce da qui il nostro Circolo PD, dalla passione di un gruppo di ragazzi che ha deciso di mettersi in gioco, di prendere in mano il proprio destino e dare voce a una nuova generazione.

Siamo una realtà aperta, fatta di donne e uomini di ogni età e percorso. Pieni di idee, ma soprattutto siamo convinti che l’impegno sia la chiave per trasformare la realtà che ci circonda. Non vogliamo restare fermi ad aspettare: vogliamo essere protagonisti, creare spazi di confronto, dare concretezza ai nostri sogni e costruire, passo dopo passo, un

percorso che metta al centro partecipazione, ascolto e azione.

Per questo, con grande entusiasmo, vi invitiamo al nostro Congresso di Circolo, il primo appuntamento per condividere insieme questa nuova avventura.

Domenica 16 febbraio 2025, alle ore 16.30, in via Roma 13, apriamo le porte a chiunque voglia conoscere il nostro progetto, portare idee e dare il proprio contributo. Interverranno

per i saluti:

Salvatore La Penna, consigliere comunale;

Omar Sarubbo, segretario provinciale;

Salvatore Venditti, coordinatore della segreteria provinciale;

Lorenzo Cervi, membro della segreteria provinciale dei giovani democratici.

Sarà un momento di confronto e di crescita, un’occasione per dimostrare che i giovani non solo hanno voce, ma sanno usarla per fare la differenza. Abbiamo una grande sfida davanti e vogliamo affrontarla con energia, passione e coraggio.

Il futuro inizia ora. E noi siamo pronti a scriverlo insieme.