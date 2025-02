Rientrata l'emergenza maltempo con chiusura del C.O.C. e sanificazione del plesso Gonzaga

A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche è stato chiuso il C.O.C. (Centro operativo comunale) attivato a causa dell'evento straordinario dello scorso 14 febbraio.

Nella giornata di domani gli studenti della città potranno tornare a scuola in condizioni di massima sicurezza. In particolare, presso il plesso Gonzaga, interessato da importanti allagamenti, è stato effettuato un doppio intervento prima di pulizia e igienizzazione e successivamente di sanificazione. Dopo una prima accurata pulizia effettuata già nella giornata di sabato, questa mattina è infatti in corso un nuovo intervento volto ad eliminare ogni possibile rischio residuale non manifestamente visibile, garantendo la massima sicurezza per la salute di studenti, docenti e personale parascolastico.

Nel corso della giornata di ieri, sotto il coordinamento del C.O.C. sono state inoltre organizzate due squadre di pronto intervento che hanno effettuato diversi sopralluoghi sul territorio, in particolare per l'individuazione e il ripristino dei punti di dissesto stradale.