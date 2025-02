Monte San Biagio: Ã¨ Andrea Cesale Ã¨ il nuovo segretario del circolo locale del PD

Monte San Biagio si prepara a scrivere una nuova pagina di crescita e partecipazione. Andrea Cesale è il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico, pronto ad

affrontare questa sfida con entusiasmo e il supporto di una squadra affiatata.

Al suo fianco ci saranno:

Nicolò Marzano, tesoriere

Emma Marzano

Gina Pallisco

Giovanni Di Girolamo

Giulia Bianchi

Cristopher Martelli

Matteo Teseo

Alessia Massarone

Luigi Pernarella

Maria Marzano, consigliere comunale

Un gruppo giovane, radicato nel territorio, con idee fresche e la voglia di costruire un futuro migliore per Monte San Biagio.

Questa squadra nasce con l’idea di essere un punto di riferimento per il nostro paese, un gruppo di persone pronte a dare il proprio contributo con impegno e passione - ha dichiarato Andrea Cesale.

L’obiettivo è lavorare insieme, creare occasioni di confronto e dare voce alle idee e ai bisogni della comunità. Con la determinazione di chi crede nel valore della condivisione e della collaborazione, questo cammino è appena iniziato. E porterà lontano.

Il nostro circolo sarà uno strumento fondamentale per lavorare in modo capillare sul territorio, offrendo spazi di confronto e crescita. Vogliamo che diventi una vera e propria scuola di formazione per i più giovani, affinché possano avvicinarsi alla politica con consapevolezza e passione. Crediamo fortemente nell’importanza della collaborazione tra i circoli dello stesso comprensorio, perché solo insieme possiamo costruire un progetto solido e condiviso.

Vogliamo riportare la politica tra la gente, farla tornare un mezzo di informazione e di partecipazione attiva, coinvolgendo tutti coloro che vogliono dare un contributo concreto al nostro paese. Il nostro obiettivo è quello di unire la parte democratica di Monte San Biagio sotto un unico progetto, evitando frammentazioni e divisioni. Solo attraverso l’unità potremo affrontare al meglio le sfide future.

Un sentito ringraziamento va ai rappresentanti regionali e provinciali che hanno voluto essere presenti per augurarci buon lavoro, così come a tutte le persone che hanno scelto di accompagnarci in questo percorso. La loro presenza massiccia è un segnale forte della volontà del Partito Democratico di essere presente sul nostro territorio, di tornare a collaborare e lavorare concretamente per il bene della nostra comunità.

Ringraziamo infine le numerose persone che hanno partecipato al nostro congresso. La loro presenza è un'ulteriore conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta.