Tutti gli eventi in città, per grandi e piccoli, di questo Carnevale 2025

È ufficialmente partita la macchina organizzativa del Carnevale 2025 a Fondi che, anche quest’anno, sarà in collaborazione con tantissime associazioni della città.

Sarà una festa dedicata ai bambini e ai ragazzi ma anche agli adulti che amano ogni tanto tornare agli anni della spensieratezza e del divertimento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale. - Sarà inoltre la festa delle associazioni che, oltre ad aver dato vita ad un programma che promette grandi sorprese, si stanno divertendo in queste ore a realizzare installazioni, decorazioni e gruppi carnevaleschi che creeranno la giusta atmosfera.

L’evento sarà articolato in due parti:

La Carnevalata II edizione

Dopo il successo dello scorso anno, torna la II edizione della Carnevalata, organizzata dall’Associazione Filippo II in collaborazione con altre 12 realtà del territorio.

In prima linea, a collaborare con il sodalizio presieduto da Rossella Pannozzo, ci sono infatti le associazioni “Giulio Cesare”, “Amici di San Raffaele”, “Contrada Selvavetere”, “Le Querce, radici e tradizioni” e “A tutto tondo” ma anche il Parco Nicholas Green, le scuole di ballo Simona Kaos e Fondi Ballet, il ristorante Al Boschetto, il dj di latino-americano Julio e i centri anziani “Domenico Purificato” e “Lido di Fondi”.

Intenso il programma: l’evento avrà inizio domenica 2 marzo con una colorata sfilata con partenza alle 15:30 dal Palazzetto dello Sport.

Le associazioni, riunite in sette distinti gruppi, percorreranno il Corso Appio Claudio e l’intero centro fino a posizionarsi in Piazza De Gasperi dove prenderà forma, a partire dalle 16:00, una grande festa con musica, balli e intrattenimento.

Sarà anche l’occasione di ammirare il lavoro creativo delle associazioni partecipanti che si sono riunite in 7 gruppi carnevaleschi oggetto di un avvincente contest.

Domenica sarà possibile iscriversi anche al concorso “Grandi e piccini in maschera”.

Quattro le categorie:

0-24 MESI

2-10 ANNI

11-18 ANNI

ADULTI

Come ogni anno saranno premiate le prime tre mascherine per ogni categoria.

Iscrizioni in Piazza De Gasperi domenica 2 marzo dalle 15:00 alle 18:00 e martedì 4 marzo dalle 14:00 alle 16:30. In palio giocattoli, buoni, cene e tanto altro per i primi tre classificati di ogni categoria.

Il programma proseguirà Martedì Grasso (4 marzo) con una grande festa in Piazza De Gasperi alle 15:00. Premiazioni del contest e del concorso a partire dalle 17:00.

Grande festa anche nel centro storico dove altre associazioni hanno messo a punto un programma dedicato soprattutto ai più piccini.

Carnevale al centro II edizione

Attrazioni e divertimento anche nel centro storico dove le Associazioni “Centro Storico” e Utopia, presiedute rispettivamente da Pino Visca e Antonio Simonelli, si sono unite per dare vita ad un grande evento di carnevale.

Sin dalle 10:00 di Martedì Grasso, e fino alle 19:00, saranno infatti posizionati dei grandi e coloratissimi gonfiabili in Corso Appio Claudio, Piazza della Repubblica, Piazza Duomo e Largo Traiano.

A completare l’atmosfera carnevalesca, non solo coriandoli e stelle filanti ma tanti artisti di strada e simpatici personaggi in maschera.

Entrambi gli eventi sono stati organizzati con il patrocinio, il supporto ed il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Fondi e il patrocinio della Pro Loco.