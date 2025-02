Il PD sul degrado del quartiere Campo Boario abbandonato dallÃ¬amministrazione

Il Partito Democratico di Fondi denuncia con forza lo stato di degrado in cui versa il quartiere di Campo Boario, una zona abitata da decine di famiglie di varia estrazione sociale e culturale, che da troppo tempo è abbandonata all’incuria e alla mancanza di interventi da parte dell’amministrazione comunale.

I cittadini di Campo Boario si trovano a dover convivere con una serie di problemi irrisolti: un semaforo rotto che mette a rischio la sicurezza stradale, marciapiedi dissestati o inagibili a causa delle ridotte dimensioni, l’assenza di spazi verdi adeguati e una manutenzione insufficiente delle case di residenza popolare. A questi si aggiunge la totale mancanza di interventi sul manto stradale, ormai logoro e pericoloso, e la gestione precaria della fontana pubblica, una delle poche presenti in città, lasciata in uno stato di incuria.

Le segnalazioni dei residenti restano inascoltate, così come le richieste di manutenzione e riparazione dei danni causati dal tempo e dall’incuria amministrativa. Non è accettabile che un quartiere popoloso e centrale sia trattato con tanta superficialità, mentre si continuano a destinare risorse altrove senza una reale pianificazione per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Le attività economiche, ricreative e sportive presenti nel quartiere rappresentano dei veri e propri presidi sociali, punti di riferimento essenziali per la comunità locale. Senza di esse, Campo Boario sarebbe ancora più isolato e privo di opportunità di crescita. È fondamentale incentivare e incoraggiare chi nel quartiere c’è e vuole rimanerci per viverlo e migliorarlo. Il diritto a restare non è solo una scelta individuale, ma un diritto sociale da tutelare, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte integrante di una comunità viva e in evoluzione.

La riqualificazione di Campo Boario, per le sue dimensioni e la sua composizione sociale, potrebbe diventare un modello per il rilancio di tanti altri quartieri della città, troppo spesso lasciati isolati e privi di un vero piano di sviluppo urbano. Fondi ha bisogno di una visione che metta al centro il benessere di tutti i suoi cittadini, senza distinzioni e senza zone di serie A e serie B.

I grandi cambiamenti iniziano dalla cura delle piccole cose.