Domenica 30 marzo in cittÃ  la tappa Jolly della New Marathon Lazio

Proseguono a ritmo serrato gli abbonamenti per l’edizione 2025 del New Marathon Lazio, che come tanti altri circuiti a marzo prenderà il via con la prima tappa, la Marathon dei Lupi a Pico (FR) prevista per il 23 marzo. Il costo per abbonarsi alle 6 gare previste è di 150 euro per i percorsi Marathon e Granfondo, con scadenza ultima fissata per il 15 marzo. Un’iscrizione gratuita per le società con almeno 10 adesioni.

Il calendario, dopo la prova di Pico, prevede per il 4 maggio la Marathon del Monte Calvo a Amaseno (FR), per il 25 dello stesso mese la Marathon dei Monti Lucretili a Palombara Sabina (RM), poi pausa estiva fino al 14 settembre con la Marathon dei Castelli Romani a Lariano (RM), seguita dalla Est! Est!! Est!!! Marathon di Montefiascone (VT) del 12 ottobre e una settimana dopo la GF Sulla Via di Ulisse a Sperlonga (LT).

La grande novità di quest’anno è l’introduzione di 3 tappe jolly, che i biker potranno affrontare per aggiungere punti alla propria classifica che dovrà comprendere almeno 4 risultati utili. Gli organizzatori della challenge hanno scelto di offrire tre opzioni legate a concetti quali la multidisciplina e l’escursione fuori dei confini regionali.

Al primo appartengono la Gravel Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi che si svolgerà il 30 marzo a Fondi (LT) e la GF La Medievale, una classica delle Granfondo su strada in programma a San Polo dei Cavalieri (RM) il 28 settembre, mentre fuori dal Lazio è prevista la Vesuvio Mtb Race del 5 ottobre a Torre del Greco (NA). In queste tre prove gli abbonati al New Marathon Lazio potranno competere versando la quota ridotta di 25 euro a gara.

A fine circuito ci sarà una serata dedicata alle premiazioni, che riguarderanno i primi 5 classificati di ogni categoria. In tanti si stanno già preparando e affilano le armi in vista del primo evento, per iniziare alla grande la caccia al premio.

Per informazioni: https://www.newmarathonlazio.it/.