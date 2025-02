Venerdì 28 il 15° incontri per Fondi 2030: Creare opportunità e garantire diritti, in una Città che perde forza lavoro e giovani

“Creare opportunità e garantire diritti, in una Città che perde forza lavoro e giovani” è il titolo dell’incontro promosso dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera nell’ambito del ciclo Fondi 2030, in programma Venerdì 28 Febbraio alle ore 19.30 nella Sede di Via Roma al civico 64.

Ci presenta l’appuntamento il Presidente Francescopaolo De Arcangelis.

La quindicesima tappa del nostro Progetto questo mese è dedicata al Lavoro, tema di strettissima attualità. In una società globalizzata e competitiva, c’è chi ce la fa con le proprie gambe e chi ha bisogno di supporto. In particolare i Giovani, le cui scelte devono essere indirizzate in modo efficace, secondo le loro passioni ma anche con occhio attento all’evoluzione del mercato del lavoro. Le Donne, troppo spesso tagliate fuori perché impegnate a tempo pieno in attività di cura familiare. Gli Over, coloro che hanno perso l’occupazione, la cui età diventa una discriminante perché troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per essere reinseriti nel mondo del lavoro con una nuova professionalità - commenta il Presidente di Fondi Vera.

Venerdì 28 Febbraio incontreremo e ci confronteremo con Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e Cittadini. Un’opportunità di arricchimento che purtroppo manca da tempo a livello istituzionale. Qual è la situazione attuale a livello occupazionale nella nostra Città? Quali le principali differenze rispetto al passato? E soprattutto quali le ricette per restituire prospettiva ai giovani che continuano a lasciare Fondi anno dopo anno? Ne parleremo senza filtri.

Nell’ambito dell’incontro verranno illustrati risultati di questionari e ricerche condotte sul territorio da importanti organizzazioni, sarà lasciato spazio alle proposte di Fondi Vera in tema di Lavoro ma soprattutto si raccoglieranno suggerimenti, testimonianze e idee dei presenti. D’altronde la programmazione e l’attuazione delle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico sono di fondamentale importanza, in particolar modo per questo territorio.