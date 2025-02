Replica di Maschietto alla nota del Comune di Campodimele dopo l'incontro che si è tenuto a Sperlonga denominato "Unione o Consorzio dei Comuni"

Il resoconto dell’incontro “Unione o consorzio dei Comuni” che si è tenuto in data 21 febbraio, su iniziativa dei sindaci dei comuni di Campodimele e Sperlonga, mi ha lasciato a dir poco basito, per usare un eufemismo, considerato che le motivazioni prodotte dai due Enti proponenti l’incontro sono state più volte rappresentate nell’ambito del Comitato dei Sindaci del Distretto LT4, unico luogo istituzionale deputato al confronto, non trovando alcun riscontro positivo da parte della maggioranza dei componenti del Comitato.

Spiace rilevare che nessuno dei due sindaci promotori dell’incontro ha invece informato i presenti che, dopo numerose riunioni tenutesi in merito e una lunghissima fase di studio, confronto, approfondimento e concertazione, anche con la Regione Lazio, il Comitato dei Sindaci, con il voto favorevole dei Comuni di Fondi, Terracina, Monte San Biagio e San Felice Circeo – rappresentanti la maggioranza dei Comuni del Distretto - in data 12 marzo 2024 (un anno fa!) ha formalmente deciso di scegliere la forma giuridica del Consorzio, demandando al Comune capofila l’espletamento degli adempimenti consequenziali e propedeutici alla costituzione del nuovo soggetto giuridico.

Così come non è stato evidenziato che, nonostante la maggioranza dei sindaci abbia già optato per la forma consortile, e si accinge a discutere la bozza dello statuto, nella prossima riunione del Comitato, prevista per giovedì 27 febbraio prossimo, è stato comunque inserito uno specifico punto all’ordine del giorno, su richiesta dei comuni di Campodimele e Sperlonga, per discutere nuovamente sulla loro proposta di adottare la forma giuridica dell’unione dei Comuni.

Risulta paradossale leggere di un mancato confronto o dialogo tra Comuni del distretto ma, evidentemente, il sindaco di Sperlonga è troppo preso dai suoi lunghi monologhi per rendersi conto che la proposta avanzata non ha mai trovato il necessario consenso.

Appare inoltre incomprensibile l’intervento non virgolettato e riportato nel comunicato diffuso dal Comune di Campodimele a nome dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Terracina, secondo cui, sulla base di numeri e dati assolutamente errati e fuorvianti, ci sarebbe stata una gestione “Fondicentrica” del Distretto con una progressiva riduzione delle risorse a favore della sua città.

Invitando chiunque volesse avere chiarimenti a rivolgersi ai responsabili dell’Ufficio di Piano del Distretto, mi piacerebbe sapere se l’assessore di Terracina nel corso del citato incontro di Sperlonga abbia comunque riferito che il suo Comune, per mezzo del sindaco Giannetti, ha già espresso voto a favorevole alla forma giuridica del consorzio.

Infine, risulta insensato parlare nel resoconto di “importante occasione di confronto con tutti gli amministratori del Distretto” sottolineando la sola assenza del sindaco di Fondi che tra l’altro, aveva comunicato la sua indisponibilità per pregressi impegni, quando in realtà sono stati presenti solo i primi cittadini dei due Comuni promotori dell’incontro (Sperlonga e Campodimele).

Ritengo che si sia comunque trattato di un convegno anacronistico, strumentale, inutile e volto solo a rallentare l’iter di una decisione già presa in maniera democratica. Disinformazione e demagogia politica non fanno bene ai bisogni sociali. Non intendo perdere ulteriore tempo e mi pongo come unico obiettivo quello di accelerare l’iter per la definizione del Consorzio che agevolerà e migliorerà la gestione complessiva dei servizi sociali di tutti i Comuni che hanno aderito, come del resto sottolineato in più occasioni dall’assessore regionale Massimiliano Maselli.