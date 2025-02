IL PD sulla condizione disastrosa di via Lucrezio Caro ormai da anni

Il Partito Democratico di Fondi denuncia con forza lo stato di degrado in cui versa il quartiere Via Lucrezio Caro. Il degrado dei marciapiedi e del manto stradale, le crepe, le buche e le mattonelle mancanti non solo compromettono l'estetica di questa via urbana, ma, soprattutto, mettono a rischio la sicurezza di chi la vive ogni giorno. Questo stato di abbandono rappresenta un pericolo concreto per tutti, in particolare per le persone con mobilità ridotta, gli anziani, le persone disabili e le famiglie con passeggini.

Un altro dei problemi di questa strada, come di molte altre strade urbane, è l'assenza di svasi per le persone con disabilità e la presenza di pali della luce posizionati a metà del percorso del marciapiede. Questi ostacoli rendono il passaggio impraticabile, soprattutto per chi ha difficoltà motorie, costringendo spesso a scendere sulla carreggiata con evidenti rischi per l'incolumità.

Nonostante un parziale intervento recente che ha migliorato solo metà del manto stradale, la via, molto frequentata, continua a trovarsi in condizioni inaccettabili.

Via Lucrezio Caro è solo un esempio delle tante, troppe strade della nostra città che si trovano in uno stato di abbandono, dal centro fino alla periferia. Quello che chiediamo all’amministrazione è di prestare maggiore attenzione alla viabilità di tutta la città, intervenendo con:

Il ripristino dei marciapiedi;

La manutenzione periodica;

La riqualificazione urbana;

Una maggiore illuminazione pubblica;

L'aggiornamento della comunità locale sullo stato dei lavori;

L’incoraggiamento dei cittadini a segnalare altre situazioni critiche;

La costituzione di due unità di addetti per sei mesi, incaricate di redigere una relazione conoscitiva sullo stato dei fatti, per comprendere come e dove allocare al meglio le risorse pubbliche destinate alla manutenzione.

Fondi ha bisogno di una visione che metta al centro il benessere di tutti i suoi cittadini, senza distinzioni e senza zone di serie A e serie B.

I grandi cambiamenti iniziano dalla cura delle piccole cose.