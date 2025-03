Il PD sul Piano Commercio, debole e non rilancia il settore

Il nuovo Piano del Commercio del Comune di Fondi, recentemente discusso nell’ultimo Consiglio Comunale, rappresenta un aggiornamento normativo necessario, ma, ancora una volta, l’amministrazione Maschietto dimostra di non avere una visione strategica per il rilancio del settore commerciale cittadino.

Sul piano tecnico e giuridico, il Piano è corretto e formalmente ineccepibile. Tuttavia, sul piano politico e delle proposte per sostenere e rilanciare il commercio locale, appare carente e poco incisivo. Il rischio è che resti un documento sterile, incapace di affrontare le reali criticità del tessuto commerciale di Fondi.



I dati parlano chiaro: il commercio è in crisi. Troppi giovani lasciano la città per investire altrove, molte serrande nel centro storico restano abbassate da anni, e l’amministrazione si limita a regolare gli aspetti burocratici senza affrontare il problema in modo strutturato. Inoltre, spendere 19.000 euro per un documento di sole 16 pagine, senza un’analisi approfondita dei flussi demografici, turistici e commerciali, conferma la mancanza di una visione strategica - come fatto notare dal Consigliere Salvatore Venditti in Consiglio Comunale.