Incontro dedicato agli anziani per prevenire il fenomeno dei reati predatori e delle truffe

Proseguono gli incontri promossi dal Comune di Fondi in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Largo Evangelista allo scopo di prevenire truffe, raggiri, furti e altri reati ai danni degli anziani.

Relatrice della mattinata di informazione e sensibilizzazione, che si è svolta presso il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”, la sovrintendente Luciana Fusco.

In platea sono stati presenti i membri dei tre centri anziani della Città di Fondi ossia della sede centrale presieduta da Francesco D’Arcangelo, della sede di via Ripa in contrada Querce guidata da Luigi Di Trocchio e della sede di Selvavetere coordinata da Antonio Ruocco.

L’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino, nel portare i saluti del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e ringraziare il vice questore Gianmaria Garzo per questa preziosa opportunità offerta alla collettività, ha dialogato con i numerosi anziani presenti, pregando ognuno di loro di promuovere e divulgare con il passaparola le informazioni apprese affinché, alzando l’attenzione generale, possano finalmente diminuire “questi incresciosi episodi ai danni delle fasce più fragili della popolazione”.

Come emerso dall’incontro, del resto, le forze dell’ordine possono fare controlli ed essere presenti sul territorio ma il primo strumento per contrastare truffe, furti e raggiri è una maggiore consapevolezza da parte delle vittime. Ciò che può realmente fare la differenza, è il messaggio della mattinata, è una porta non aperta ad un malintenzionato o una telefonata sospetta segnalata alle forze dell’ordine in tempi utili. Tra i valori aggiunti della mattinata, le esperienze personali raccontate da alcuni dei presenti, ai quali è realmente capitato di essere presi di mira. Con esempi concreti, la sovrintendente Luciana Fusco ha infine spiegato caso per caso come comportarsi.