Domenica 16 il primo appuntamento di "Camminare Verso la Musica 2024"

Ritorna la Rassegna Camminare Verso La Musica, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Ginepro Art.

Domenica 16 marzo, si andrà alla scoperta del Monumento Naturale di Mola della Corte - Settecannelle a Fondi (LT) in Via Mola della Corte, 34D. Il sito, protetto dall’Ente Parco Regionale Naturale Monti Aurunci, viene definito:

un’area di notevole importanza naturalistica costituita da piccoli frammenti dell’ambiente a paludi e foreste che un tempo, prima della bonifica, era presente nella Piana di Fondi.

A pochi passi dal centro cittadino, circondata da coltivi, strade ed abitazioni, l’Area protetta comprende la sorgente di “Settecannelle” composta da numerosi punti sorgivi ai piedi del Monte Passignano e il “Lago Genuardo”, un bacino di raccolta dell’acqua delimitato da mura edificate nei secoli scorsi per il contenimento e la sedimentazione delle acque. Attraverso un canale le acque del lago arrivavano con forza ad alimentare il mulino detto “Mola della Corte”, attivo fino a

qualche decennio fa.

I partecipanti si riuniranno alle ore 16.00, per poi partire alle ore 16.15 alla scoperta del Monumento Naturale ricco di storia e non solo. L’escursione sarà guidata da Andrea Patriarca- guida AIGAE- che accompagnerà i partecipanti fino alla fonte di Settecannelle dove si terrà il concerto del quartetto di saxofoni South Zone Saxophone Quartet composto dai musicisti Luciano Bonanni sax soprano, Danilo Florimondo Lidano sax alto, Armando Mancini sax tenore e Laura Venditti sax baritono.

Il percorso è di facile difficoltà. Si consigliano: abbigliamento e scarpe comode, acqua ed un telo/sgabellino per sedersi ad ascoltare il concerto.

Appuntamento, quindi, alle 16.00 nei pressi dell’ingresso del Mulino. La visita guidata durerà circa trenta minuti, il concerto ha la durata di circa un’ora. Al termine del concerto si rientrerà al mulino dove si terrà un piccolo momento conviviale di condivisione. L’evento terminerà per le 19.00.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi anche tramite whatsapp, al 3297339373 - 3471710524 oppure inviando una mail ad associazionegineproart@gmail.com. Per tutte le informazioni non esitate a contattarci.

Camminare Verso La Musica ha l’obiettivo di promuovere la cultura ed un turismo sostenibile attraverso l’unione dello sport e dell’arte, in questo caso la musica, alla natura.

La Rassegna è organizzata con il Patrocinio dall'Ente Parco Regionale Naturale Monti Aurunci e del Comune di Fondi (LT).

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 6 aprile presso l’Ostello Ossigeno, Itri (LT).